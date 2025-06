Cu mai multă practică ar fi și mai buni

În perioada 20-25 mai, cîțiva elevi ai Colegiului Silvic <Bucovina> Cîmpulung Moldovenesc, însoțiți de profesoara Alina Cuciurean, directoarea instituției de învățămînt, au participat, în Letonia, la Campionatul European al Tinerilor Silvicultori. Au concurat 16 țări, iar elevii cîmpulungeni au obținut ”rezultate peste așteptări”: o medalie de argint și două de bronz. O săptămînă au petrecut în Letonia.

”În toate școlile silvice din Europa se pune maxim accent pe pregătirea practică. Numărul orelor pentru pregătirea practică pe săptămînă la ei este de peste 20. La noi, nu. Aici ar trebui, și sînt convinsă că vor interveni modificări în curricula școlară pentru a-i învăța pe copii să facă, nu doar să știe niște elemente teoretice pe de rost. În rest, sîntem mult peste. Copiii au avut parte și de activități de socializare, jocuri de cultură generală, știu eu… s-au descurcat foarte bine și în limba engleză, deci, sînt extrem, extrem de mulțumită.

Mai este un lucru: echipa noastră de băieți a bătut echipa Austriei, țară în care numărul orelor de practică este de șase în fiecare zi. Pentru mine e un mare semn de întrebare. La ei în curriculum au doborîrea în pădure, noi nu. Deci, au exersat foarte mult din septembrie. Am fost în decembrie în școala din Bruck an der Mur, Austria. Programul orar este așa: cinci ore de teorie, mănîncă, și de la două pînă la opt seara, în fiecare zi, au practică. În fiecare zi din săptămînă. De asta, cînd am văzut că Austria este după România, la ce investiții au ei… Austria primește în fiecare an 25.000 de euro pentru a se pregăti pentru Campionatul European. Deci, au și suport financiar foarte bun, au și o curriculă care le permite să facă doar în școală tot ceea ce trebuie… și noi am fost peste ei”.