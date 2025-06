Creta, ”ceva absolut autentic și fermecător”

Jurnalista Oana Șlemco cu soțul și cu fetița lor în vîrstă de 3 ani au fost pentru o săptămînă în Creta, cu un avion care a plecat de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

O experiență care merită reluată, dar nu în iunie

”Noi am fost în Creta, un zbor care a durat aproximativ două ore, care s-a desfășurat în niște condiții foarte bune. ”Corendon” se cheamă compania. (Prima oară în Creta?) Da, anterior, timp de 3 ani consecutiv, am fost în Turcia și cred că pot să facă o paralelă între cum am văzut eu Creta și cum este Turcia. În Creta este foarte frumos din punctul de vedere al peisajelor, peisajelor marine, sînt stînci foarte frumoase, sînt flori foarte frumoase. Acolo unde este amenajat este de-a dreptul superb. Există niște discrepanțe în Creta între zonele unde s-au făcut investiții, unde sînt resorturi care sînt absolut spectaculoase, și zonele în care nu s-a intervenit, deci se văd foarte bine contrastele, dar chiar și acolo unde nu s-a intervenit tot are natura ceva frumos, tot îți oferă… o liniște aparte, un sentiment de bine, plajele sînt, le-am spus eu, sălbatice. Ele sînt neamenajate, dar tot sînt frumoase. (Deci, ca peisaj, Creta este peste Turcia?). Da, așa mi s-a părut. Este o zonă care oferă, repet, aceste discrepanțe, dar totuși marea se întîlnește cu muntele și se vede clar intervenția omului acolo unde au fost plantate flori, pentru că se știe că e o zonă aridă. Insula respectivă este foarte stîncoasă, cresc plantele foarte, foarte greu, ai să vezi niște munți acolo care sînt golași, iar în zonele unde se face agricultură se plantează doar măslini, atît. Ai să vezi sistemele de irigație, deci fără sisteme de irigație acolo nu faci nimic. Nisipul este fin acolo unde este și unde a intervenit omul, pentru că acolo unde nu a intervenit omul este stîncă. Dar tot este frumos. Unde am fost noi cazați apa era destul de adîncă, dar în iunie ce mi-a atras atenția a fost că era rece. Deci, dacă ar fi să reiau experiența aceasta la anul, să mai merg o dată, nu m-aș duce nici într-un caz în luna iunie. Este pentru prima dată cînd merg la mare în iunie. Am fost anul trecut și acum doi ani în Turcia, în august, și a fost atît de cald încît m-am topit și am zis că gata, nu mai, mă las. Nu puteai să te răcorești nici măcar în apa mării, pentru că în apă era aproape aceeași temperatură, sau cel puțin așa o percepeam noi.

Turcia și Grecia, două lumi turistice diferite

(Cum e resortul în Creta față de cel din Turcia?) În primul și în primul rînd, conceptul e diferit, în sensul că dacă în Turcia e un concept centralizat, ca să spun așa, adică toate resursele pe care le consumă turistul rămîn în resortul respectiv, în Grecia, o parte din ceea ce consum pleacă și în afara resortului. Pentru că sînt magazine de jur împrejur, pentru că e resortul deschis și mi s-a părut foarte interesant și faptul că te poți folosi de infrastructura celorlalte resorturi de jur împrejur. Din resortul în care eram noi puteam să mergem și în cele vecine, să ne folosim de plajele vecine, de piscinele vecine, de magazinele din vecinătatea resortului unde stăteam. Și e foarte interesantă chestia asta, pentru că nu întotdeauna resortul în care stai are cea mai bună infrastructură. Sigur că era totul contra cost, adică dacă voiai să folosești șezlongul și umbreluța din altă parte plăteai. Era 5 euro șezlongul, 5 euro umbreluța. Unde te întorceai, toată lumea cerea cîte 5 euro. A fost un resort de tip all-inclusive. Pînă să vină Eva noi nu eram fani, admiratori ai acestor tipuri de resorturi, dar cînd a venit Eva ne-am dat seama că avem nevoie de un hotel, o vacanță mai statică, și am găsit de cuviință să mergem în astfel de resorturi, și nu e rău. La început a fost destul de plictisitor pentru că sîntem foarte activi și nu ne-a plăcut, dar după aia am descoperit că, totuși, resorturile astea nu funcționează ca niște închisori, așa cum le percepeam eu, cel puțin, soțul meu mai puțin. Și ne-am făcut noi vacanțele cum am vrut.

Există viață de turist și în afara resortului

Am stat în resort cît am vrut să stăm. Uite, de exemplu, acum cînd am fost în Grecia am luat un taxi, ne-am dus în centrul Heraklionului, un oraș situat la vreo 20-25 de kilometri distanță de resortul unde stăteam. Am plătit taxiul 50 de euro. Dus-întors 100 de euro. Am vizitat orașul vechi, care are o catedrală foarte drăguță. Catedrala respectivă a fost la început ortodoxă, după care a fost făcută catolică, după care a devenit moschee și acum este din nou ortodoxă. Am văzut o fîntînă foarte interesantă. M-am uitat să văd cum arată arhitectura orașului – nu este o arhitectură extraordinară și oamenii de acolo nu sînt foarte înstăriți, și clădirile nu sînt cum sînt cele din Spania, din Valencia, unde îmi place mie să merg, de regulă, care au niște fațade impecabile și arată foarte bine. Aici fațadele erau mai sărăcăcioase. Cînd te îndreptai spre port, pentru că am vrut să văd și portul, deja peisajul devenea mai dezolant. Clădiri abandonate, chiar am găsit un loc de joacă abandonat. Eva a vrut musai să meargă să se joace acolo pentru că a văzut toboganul și, na, am lăsat-o, dar cînd am văzut că era tot cu rugină și avea șuruburi ieșite în afară, și cuie ieșite în afară, am luat-o în brațe și în urletele ei am plecat de-acolo. Dacă ai posibilitatea trebuie să mergi în Creta, pentru că este complet diferită față de Turcia, față de Spania, unde am fost la mare. Are ceva absolut autentic și fermecător. Peisajele, repet, sînt extraordinar de frumoase.

O ofertă culinară generoasă

Prețurile, dacă vrei putem să discutăm și despre prețuri, în hipermarketuri prețurile erau cam cu 10-15% mai mari decît cele din România, dar totuși să nu uităm că am fost într-o stațiune. Uite, îți pot povesti despre mîncare, pentru că toată lumea vorbește despre mîncare cînd merge în astfel de locuri. Oferta culinară este foarte variată, nu este risipa care se face la turci, pe mine mă scoate din sărite risipa de la turci, mă scot din sărite munții de mîncare din restaurante, cînd intri în restaurant și vezi munți de cartofi prăjiți, munți de paste, munți de toate, deci este ceva ce nu pot să suport și din acest motiv am vrut să mergem în altă parte. (Ați mîncat și în afara resortului?) Nu, nu, nu. Dar mi-am făcut mici cumpărături din afară, suveniruri, lucruri de genul acesta, cîteva dulciuri, pentru că avem prieteni aici, avem familie aici, în Suceava. Dar, dulciurile nu mi s-au părut la fel de bune ca cele din Turcia. Baclavalele nu sînt la fel de gustoase. Bine, dar cum mie îmi plac dulciurile mai însiropate, cele din Grecia nu sînt la fel de însiropate.

Mîncarea nu a fost, cum să zic eu, nu a fost multă ca la turci. Au niște salate grozave cei din Grecia. Ce am mîncat în Grecia a fost chiar foarte gustos, mîncarea din resortul în care am stat chiar a fost foarte gustoasă și era diversificată. Aveau fructe de mare, pește, tot felul de preparate din măsline, tot felul de preparate din carne foarte gustoase spre deosebire de mîncarea de la turci. Pe partea de mîncare am fost foarte mulțumită, pe partea de peisaje nici nu mai spun, am venit foarte încărcată de acolo, foarte pozitivă, am văzut niște peisaje extraordinare.

Putea să fie și mai diversificată pentru copii. Părinții care mă ascultă acum știu ce spun. Copiii cînd se duc în vacanțe mănîncă cartofi prăjiți și paste, pizza. Stau cu căștile pe urechi, cu tableta în față și… este, deja, parte din cultura globală tipul acesta de comportament. E greu să facă diferit cînd majoritatea procedează astfel. E foarte interesant în resorturile astea, totuși, că există un accent pus… mai mare sau mai mic, pe alimentația copilului care e cu vîrsta între, nu știu, 3 luni și 2 ani. N-ai o problemă dacă te duci cu copilul într-un astfel de resort. Ai ce să-i dai să mănînce. Trebuie doar să ai grijă să alegi un resort care să fie curat, pentru că am găsit persoane… M-am întîlnit cu români în vacanța aceasta. Ce vroiam să spun că este foarte bine să fii atent cît este de curat locul respectiv, pentru că mi-a povestit cineva, și noi avem în cercul nostru persoane care au avut toxiinfecții alimentare, că dacă te duci într-un loc și nu ești atent, te zgîrcești, plătești mai puțin, există un mare risc să ajungi la spital.

Margaretele grecești nu sînt ca cele românești

(Angajații din resort?) Foarte politicoși, dar să știi că nu erau localnici și nici nu erau români, erau sud-africani și sud-asiatici. Foarte politicoși, foarte atenți la detalii, cînd stăteam la masă veneau și strîngeau și vreau să spun că nu am fost la nu știu ce resort luxos. La patru stele. Toată lumea știe că patru stele în Grecia înseamnă, de fapt, trei stele în România. Adică resortul unde am stat eu în Grecia pentru care am plătit destul de mult nu ar fi primit niciodată patru stele în România. Costul la patru stele în Grecia echivalează cu costul la cinci stele în Turcia. Grecia este mai scumpă decît Turcia. Și ce vreau să spun este că Turcia îți oferă condiții de cazare mult mai luxoase, mult peste. Cei unde am stat noi cazați, de exemplu, s-au zgîrcit la aerul condiționat. Aveam aer condiționat în sălile de mese și în cameră. În cameră puteam să-l reglez, dar nu aveam în celelalte spații comune. La turci nu există așa ceva – ai intrat în hotel, ai intrat în aer condiționat. (Ai spus că n-ai prins o vreme chiar atît de călduroasă ca la turci). Da, dar m-am uitat un pic să văd pe forumuri care au fost reacțiile celor care au fost în anii anteriori în iulie și august și s-au plîns că a fost cald și că n-au pus în funcțiune instalațiile de aer condiționat în zonele comune. Mie mi-a convenit acum, pentru că fiind cu copil mic… La turci chiar mă enerva să vin de la 40 de grade cu copilul supraîncălzit și să intru în holurile alea unde diferența de temperatură era de vreo 20 de grade. Stau și mă gîndesc, totuși, că dacă te duci în august cînd temperatura e de 40 de grade și n-ai deloc aer condiționat în hol e cam deranjant.

Informare înainte de plecare

Trebuie multă atenție la cazare, pentru că, mergînd cu autocarul de la cazare la aeroport vreo 50 de minute, am văzut unități de cazare care arătau deplorabil, erau cotate cu trei margarete, dar în România nu primeau niciodată trei margarete. Aveau niște piscine ponosite vai de ele și se vedea jegul din exterior. Îmi pare rău că folosesc acest termen, dar ăsta e adevărul. Dacă vor cei care ne ascultă să meargă în Creta să o facă cu inima deschisă, să facă un research înainte de a pleca, să se asigure că unitatea de cazare în care nimeresc este una bine cotată, pentru că altfel riscă să nu fie foarte mulțumiți. Mai mult decît atît să fie atenți la plaje, pentru că plajele din Grecia sînt complet diferite față de cele din Spania și cele din Turcia, sînt extrem de înguste. În resortul în care am stat noi erau foarte frumos amenajate, erau transformate în mici golfulețe. Era de exemplu un golfuleț unde erau puse doar șase șezlonguri, pentru că de atîtea era loc. Era interesant pentru că veneau tineri își făceau fotografii acolo. Poți să-ți organizezi foarte frumos excursia, vacanța împreună cu o agenție de turism specializată care are experiență.