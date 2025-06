Copiii care au descoperit radioul

Inginerul Florin Gușul și avocatul Doru Costea, doi pasionați ”înrăiți” de aparate de radio, și-au expus, începînd cu 13 iunie, vasta colecție de aparate de radio pe care o dețin, la Siret, în primul muzeu din România destinat radioului. Împreună au peste 3.000 de piese, toate funcționale și recondiționate. Au fost expuse, în primă fază, 600, apoi și restul, prin rotație. Sireteanul Florin Gușul:

”Nu știu de cînd colecționez radiouri, de foarte mult timp… Pasiunea mea este electronica, am lucrat foarte mulți ani în domeniu și a venit, așa, firesc, ideea de a colecționa aparate de radio și alte dispozitive ale secolului trecut. 30 de ani am lucrat doar în domeniul electronicii. (Sînt tineri în ziua de azi care nu știu ce este un aparat de radio). Am pățit la o expoziție de Ziua Radioului în acest an. Am făcut o demonstrație la o școală, unde copiii de clasa a IV-a, a V-a, nu au văzut niciodată un aparat de radio, nu au pus mîna pe un aparat de radio și nu știau ce face acel aparat de radio. A fost o surpriză oarecum tristă, dar experiența pe care au avut-o cu radiourile pe care le-am adus în expoziție a fost extraordinară pentru ei.

(Radioul a fost un instrument foarte important în Primul Război Mondial, dar mai ales în Al Doilea Război Mondial, avînd o contribuție esențială la informarea publicului). Radioul este încă cel mai important mijloc de informare. Gîndiți-vă că toate mașinile, care reprezintă mai mult decît populația României, de exemplu, doar la noi în țară, au cîte un aparat de radio. Deși mulți preferă să asculte muzică, rămîne principalul mijloc de comunicare. De la porumbel, cînd se transmiteau mesaje cu porumbei, pînă în zilele noastre, unda radio a rămas cea mai importantă și cea mai sigură.

(Sînteți optimist privind interesul oamenilor vizavi de primul muzeu din România dedicat radioului?). Am avut experiențe frumoase cu expozițiile anterioare. Am avut o expoziție la Suceava, la Observatorul Astronomic, și am avut și una la Muzeul de Istorie al orașului Siret. Au fost foarte, foarte mulți vizitatori foarte interesați și foarte curioși, chiar surprinzător pentru mine să văd tineri… De la tineri pînă la pensionari de 80 de ani, radio-amatori, electroniști, care au venit să vadă exponatele. La Suceava, de exemplu, am avut în jur de 10.000 de vizitatori într-o lună de zile. Este enorm. Am făcut naveta de la Siret la Suceava zilnic pentru tururi ghidate”.