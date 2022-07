Constuctor la 40 de grade Celsius

„În Israel este mult mai cald ca la noi și nu lucram doar dacă ploua. Acolo, din aprilie pînă în noiembrie nu prea plouă decît poate în zona de nord, undeva prin munți. Rezistam la căldură, că aveam 20 și ceva de ani. Aveam și o motivație, pentru că noi am mers acolo să cîștigăm bani. Ca să cîștigăm bani trebuia să muncim chiar și pe caniculă, însă pentru mine nu a fost o mare problemă soarele de-acolo. A fost o problemă numai cînd am suferit un accident. A trebuit să stau cu o vestă din ghips pe trup și nu mi-a fost foarte bine trei luni. De aia, acum nu prea suport soarele. Erau și 40 de grade, mai ales în sudul Israelului, în zona Eilat. Acolo, temperaturile creșteau în mod frecvent peste 40 de grade. Mai la nord de Eilat, unde am lucrat la Ashdod, temperaturile se apropiau de multe ori de 40 de grade. La Tel Aviv, pe unde am mai lucrat, temperaturile mergeau între 35 și 40 de grade aproape zilnic. În zona Ierusalimului, o zonă mai muntoasă, la altitudine mai mare, erau temperaturi mai suportabile. Însă, am prins într-o primăvară ninsoare la Ierusalim, în aprilie, prin preajma Paștelui. Căldurile de-acolo poate nu sînt atît de sufocante, fiindcă Israelul este practic o fîșie de pămînt la Marea Mediterană. Briza puternică dinspre Marea Mediterană mai ostoiește cît de cît canicula, cu excepția zilelor în care peste Marea Mediterană, dinspre deșertul Sahara, nu vine acel simun, vîntul acela fierbinte care aduce praful ăla roșiatic prin patria noastră, pe partea de sud a țării. Nopțile erau tot călduroase”. Redactorul șef al Suceava SmartPress, Neculai Roșca, a lucrat în construcții, în Israel, la mijlocul anilor `90. (Foto: Neculai Roșca la Biserica Sfîntului Mormînt)