”Cîștigă România”, dar mai cîștigă și cîte un profesor din Suceava

„Am fost la preselecția desfășurată pe 29 septembrie 2019 la Teatrul <Matei Vișniec> din Suceava. Am luat preselecția și mi s-a transmis prin email că sînt selectat. Pe 15 iunie 2020 am fost chemat la București, unde am participat la filmări. Emisiunea a fost difuzată pe 6 și pe 7 octombrie 2020. A fost o experiență interesantă. Eu sînt pasionat de jocurile de cultură generală și eram un fan al emisiunii <Cîștigă România>. Urmăream în mod constant emisiunea și a fost o provocare și o bucurie pentru mine să particip. Am cîștigat o ediție. Am reușit în runda a treia să dublez răspunsurile. Am răspuns corect la șase întrebări și mi s-a dublat premiul. În ediția a doua am pierdut la o singură întrebare. A fost un concurent mai bun ca mine, care a avut un județ în fața mea și a reușit să mă învingă. Am cîștigat 3.400 de lei, cartea <Istoria românilor> și experiență. Pentru prima dată m-am aflat într-un studio de televiziune. Am pornit din Maramureș și trebuia să ajung în Teleorman. La întrebarea din Argeș am greșit răspunsul. Întrebarea era: <De cînd se construiesc în Cîmpulung Muscel autoturisme de teren?> Variantele erau 1957, 1975, 1907 și 1897. Am răspuns 1975, gîndindu-mă la ARO, însă corect era 1957, cînd au început să fie fabricate celebrele IMS-uri. Am mers pe logică și am zis că dacă în 1968 a apărut primul autoturism Dacia… Acolo m-am blocat și a trebuit să mai răspund la o întrebare din Argeș. Celălalt concurent a ajuns în Suceava și practic eram la un județ distanță. Unul din Teleorman trebuia să ajungă în Maramureș și eu porneam din Maramureș și trebuia să ajung în Teleorman. Întrebarea din Suceava a fost legată de fotbal. Unde nu a jucat Dorin Goian? Variante: Asteras Tripolis, Glasgow Rangers, Steaua București și Dinamo. Bineînțeles că la Dinamo nu a jucat. Foarte, foarte simplă întrebarea, iar șansa joacă un rol foarte important”. Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha, director adjunct al Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus. (Foto: Pagina de Facebook ”Câștigă România”)