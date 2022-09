Cireșe, nuci și ciuperci de oraș

„M-am mutat în urmă cu 15 ani în blocul de pe strada Zorilor, de peste drum de <Albina>. Atunci am invitat niște amici de la Putna să vină să mă ajute să car mobila. Era primăvară, în luna mai, și prin iarba deasă din fața blocului amicii mei de la Putna au zărit ciuperci păstrăv. Ciupercile alea se cheamă Pleurotus la <Kaufland>. Au lăsat domnii mobila la o parte și au mers la cules bureți în fața blocului. Au avut de-o mîncare bună. Acum, după mulți ani, au văzut în fața blocului alți bureți. Fiind băiat de la țară, într-o seară mi-am dat seama că am de-a face cu niște chitoaște. Era mai bine dacă aș fi spus că-s hribi. În seara aceea am văzut două chitoaște, le-am făcut poze și am postat pe Facebook. În altă seară am mai găsit șase chitoaște. Nu am mai pus poză ca să certific asta, pentru că am considerat că o fotografie este relevantă. Pe strada Zorilor mai sînt cireși, peri, e un măr chiar în fața Bisericii, iar puțin mai încolo e un dud. Sînt și cîțiva nuci și de-abia așteptăm sezonul nucilor. Pe strada Scurtă, la Direcția de Sănătate Publică, este un gutui, dar sînt și vișini. Gradul de recoltare a fructelor este cvasiinexistent”. Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress.