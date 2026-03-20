Cîmpulung Moldovenesc, Dubaiul copilului Neculai Roșca

În timpul regimului totalitar, elevii suceveni mergeau în tabere sau în excursii la casa lui Creangă, la Iași, la mănăstiri sau la Izvoarele Sucevei ori Lacu Roșu, iar cele mai tari deplasări erau pe Valea Prahovei, la București ori pe litoralul românesc. Lucrurile s-au schimbat mult de atunci, iar cele mai tari deplasări pentru elevi sînt acum la Paris, Berlin ori în Dubai. Mare vîlvă a făcut excursia făcută în Dubai, în timpul vacanței de schi, de cîțiva elevi și profesori de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava. Neculai Roșca, jurnalist și scriitor, a răspuns la întrebarea: ”Cînd erai elev, care a fost cea mai tare deplasare a ta, care a fost Dubaiul tău?”.

”A fost Cîmpulung Moldovenesc. Singura dată cînd am mers într-o tabără școlară, eram în școala primară, asta se întîmpla prin anii `70, vă dați seama, într-un fel sau altul, părinții mei erau tineri și doritori, și bucuroși, copiii lor învață bine și au zis să-mi facă mie cadou o tabără. Unde? <Tocmai> la Cîmpulung Moldovenesc. De la Vicov la Cîmpulung Moldovenesc, da. Am mers cu trenul, nu cu autocarul, o gașcă de copii, dintre ăștia, v-am spus, de școală primară. Cred că eram în clasa a II-a, a III-a. Am fost cazați la Liceul Silvic Cîmpulung Moldovenesc și, sigur, de acolo aveam de făcut excursii la Pietrele Doamnei, la mănăstiri.

Interesant a fost că, în momentul în care pentru prima dată în viață am urcat într-un autocar, de acolo, din curtea liceului Silvic, ni s-a pus la dispoziție cîte o pungă. Nu știam la ce se folosește punga aceea. Bun, după aia ne-am dat seama la ce se folosește punga, că nu eram eu singurul care urcase pentru prima oară în autocar. Eu n-am avut probleme, dar alții au avut probleme și au vărsat în pungă. Dar una peste alta, astea sînt amintirile mele, plus faptul că un băiețel, parcă acum îl văd, sărmanul, s-a scăpat pe el și plîngea în baie, cu chiloții ăia tetra căzuți pînă la genunchi, plîngea pe acolo și-o chema pe tovarășa învățătoare ca să vină să-l șteargă, să-l spele. (Ai fost vara la Cîmpulung sau iarna?) Vara am fost. Deci, n-am schiat, am vizitat mănăstirile. (Dar, cînd ai mai crescut, n-ai mai fost în tabără?) N-am mai fost, nu. Nu s-a invit ocazia. Cred că a fost și de natură materială, fiindcă după un an sau doi tatăl meu a murit, mă rog, s-a îmbolnăvit și a murit. Veniturile familiei au scăzut foarte mult, a fost destul de greu, numai la tabere nu ne era gîndul. Vara mergeam și păzeam vitele, făceam bani păzînd vitele celorlalți din sat pînă am crescut mai măricei, după aceea la cosit, după aceea la îndeletniciri dintre astea aducătoare de venit. (Excursii de o zi cu școala nu făceați?) Cred că am fost odată. Eu eram elev al școlii generale de pe Remezău. Era un eveniment să cobori pînă în centrul Vicovului de Jos la vremea aceea, darămite să ajungi la Rădăuți, apoi cine mergea la Suceava era… <băi, a fost unul la Suceava!>, adică era un eveniment să se afle că cineva din zona aceea a ajuns pînă la Suceava. Noi eram sălbăticuți atunci, nu era ca acum”.