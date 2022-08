Chef Scărlătescu, cu chef de plimbare

”Am fost anul acesta cu el la Dragomirna, la mănăstire. Ne-am întîlnit și cu maica stareță. A promis că în 2023, de hramul mănăstirii, va veni să ajute cu echipa lui pentru masa de hram, inclusiv să doneze o serie de produse. Va veni special pentru asta. A fost la Mirăuți, la biserica Sfîntul Gheorghe. Era slujbă, nu am stat mult. El nu este străin de zonă. Cunoaște bine zona Marginea, foarte bine Cîmpulungul. Anul trecut am fost pe la Putna și la întoarcere am intrat pe la Marginea să vadă atelierele de ceramică. Și am avut ocazia să constat că el se cunoaște foarte bine cu cei de acolo, pentru că utilase niște restaurante cu ceramică de Marginea. Are multe cunoștințe în zonă. De astfel, dacă ați constatat, el promovează foarte mult gastronomia tradițională. De ce îl promovăm pe Cătălin Scărlătescu? Omul acesta a făcut istorie în România pe gastronomie, sînt o serie de lucruri pe care el le-a adus în România, inclusiv comportamentul de chef, în sensul real al termenului. Pînă au venit chefii din străinătate și au ocupat diverse poziții prin restaurantele din București, el era acolo. El era celebru la München”. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, despre traseul avut de chef Cătălin Scărlătescu prin județ, cînd a fost invitatul special al evenimentului ”Lume, lume…, hai la tîrg!”. Domnul Scărlătescu va fi prezent și la Festivalul Medieval de la Suceava, din perioada 11 – 14 august.