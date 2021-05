Cel care împrăștia uimire, admirație și îndoială

„Eu am făcut parte din acea echipă de jurnaliști acreditați la momentul întronizării Înaltpreasfinției Sale Pimen ca arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților (n.r. – 3 martie 1991). Am participat la acel moment înălțător pentru orice prelat care are o ascensiune într-o ierarhie în care e privit ca un stăpîn al sufletelor și al destinelor celor din subordinea sa. Am participat și la slujbe unde era prezent Pimen. Prezența lui ca persoană împrăștia un nimb de uimire, de admirație, de îndoială. Lumea îl iubea pe Pimen. Mama mea, Dumnezeu s-o odihnească, mergea la Mănăstirea <Sf. Ioan>, că acolo slujea Înaltpreasfințitul, și îl considera un om de acțiune, un om uns cu toate alifiile. Mama mea, fiind mai în vîrstă, cu experiență de viață, și cred că toți credincioșii simțeau în el gospodarul. A fost un gospodar pentru Arhiepiscopie și țin minte că-l avea secretar pe Anton Hrib, care a murit după Înaltul Pimen. Făceau un cuplu interesant, un cuplu de taină. Anton Hrib era și un colecționar de artă, iar Înaltpreasfinția Sa s-a preocupat de arhitectura bisericească foarte mult. Sub mandatul domniei sale s-au edificat multe lăcașuri ortodoxe, iar două dintre cele mai importante sînt Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, de lîngă Palatul de Justiție, unde slujește părintele Viorel Vîrlan și Catedrala de pe Mărășești. Ambele au fost proiectate, gîndite de Pimen împreună cu arhitectul Doru-Ghiocel Olaș, care la un moment dat a fost și angajat al Arhiepiscopiei, tocmai pe funcția de arhitect. Ghiocel l-a iubit și l-a apreciat foarte mult pe Pimen. Într-un interviu de dată recentă, Doru-Ghiocel Olaș spunea că Pimen a fost un om despre care de-abia după plecarea lui ți-ai dat seama ce calități extraordinare a avut, de organizator, de coordonator, de responsabil de viață spirituală. L-au iubit și preoții, cu mici excepții”. Mihai Pînzaru-PIM, pe 20 mai, în ziua cînd s-a împlinit un an de la trecerea la cele veșnice a lui Pimen Suceveanul. La slujba oficiată la Mănăstirea ”Sf. Ioan” de un sobor de preoți din care au făcut parte arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, și starețul Mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic, au participat sute de credincioși, printre care s-au numărat primarul Sucevei, Ion Lungu, și președintele Consiliului Județean Niculai Barbă.