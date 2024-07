Cea mai bună bere

”<Satul românesc de altădată>, în special sîmbăta și duminica. Duminica, de la ora 12.00, este plin de lume. Este o încîntare pentru noi, vin din toată țara. Acolo sînt produse de la băcănie venite din toate regiunile, sînt cu documente, deci, cu acte în regulă pentru vînzare, iar sîmbăta și duminica vin toți producătorii locali la piața volantă și fără nici un leu vin și-și vînd produsele. Ei participă sîmbăta dimineață și la piața volantă din fața Direcției Agricole Suceava. Eu mai trag cîte o fugă pe acolo ca să-i încurajez pe oameni, îmi place foarte mult ideea și sînt prieten de-acum cu aproape toți producătorii din județul Suceava. Am prieteni din Bavaria, care chiar astăzi ajung la mine (3 iulie – n.r), cei care ajută de 34 de ani Centrul Social de la Sasca Mică. Și eu am fost de foarte multe ori în Germania, unde am făcut specializări în psihopedagogie specială. Am luat o primă lecție în Germania după ce am terminat cursurile. Am mers la masă și au dat o bere, ei au acolo cazanele de bere cum avem noi cazanele de țuică, acasă, fiecare la țară, și atît de bună era berea că am întrebat care este cea mai bună din Germania. Cum e la noi. Ei s-au uitat unul la altul și mi-au spus: <La noi este cea locală, pentru că de acolo se repară drumul și școala>.

(În fiecare localitate mai mare din Germania există cîte o fabrică de bere), cel puțin. Vînzînd berea, un bănuț acolo ajunge și la primărie, da?! Și în felul ăsta localitatea prosperă. Foarte frumos, îmi place. Și, uitați-vă, eu, astăzi, mă duc și cumpăr bere de la Suceava, cumpăr berea Solca.

Noi trebuie să ajutăm producătorii locali. De exemplu, avem un supermarket al unei persoane din Fălticeni. Simons se numește. Și are un lanț de supermarketuri în toate localitățile. Tot ce înseamnă produse locale se vînd la aceste supermarketuri: roșii, castraveți, cartofi… Se mănîncă din comuna Cornu Luncii. Asta este o încîntare, pentru că, pe lîngă cei 20 de salariați, mai mănîncă pîine încă vreo 10 de familii”. Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron.