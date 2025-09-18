Casele obișnuite

În primul și în primul rînd, felicitări tuturor celor care au contribuit sau contribuie la reconstrucția localităților sucevene afectate de inundații. Săptămîna trecută s-a anunțat că nouă familii din Broșteni urmează să se mute în curînd în case nou-nouțe făcute de oamenii din Bosanci, în frunte cu primarul Neculai Miron, și de comunitatea penticostală din România, coordonată de pastorul Liviu Axinte.

Acum să nu-și închipuie cineva că în cazul locuințelor făcute de comunitatea penticostală este vorba despre penthouse-uri, ci despre case obișnuite.

Louis Pastor