”Bursucul” frumos de la Putna

Florin Paiu, jurnalist la <Monitorul de Suceava>, a povestit cum a descoperit anul trecut ”frumoasa” Cascadă Bursuc, un punct turistic din județul Suceava foarte puțin promovat, cunoscut doar de localnicii din Putna. După un articol pe care l-a scris în <Monitorul>, în drumul spre cascadă au apărut indicatoare, dar și turiști:

”Despre Cascada Bursuc n-am știut pînă acum aproximativ un an de zile. Și foarte mulți suceveni cred că nu știu nici ei… A fost foarte puțin promovată. Eu am aflat de la colegul meu Sandrinio Neagu, care are ceva prieteni și cunoștințe pe-acolo, pe la Putna, și mi-a zis de ea, mi-a spus unde este aproximativ. Și chiar am făcut traseul cu bicicleta anul trecut, de la Mănăstirea Putna. Am găsit-o greu atunci, pentru că nu existau indicatoare. Practic, ea e cunoscută de localnici, mai spuneau localnicii unor turiști unde o găsesc, celor care erau interesați de plimbări în natură, dar nu era promovată.

Eu cînd am fost anul trecut cu un grup de prieteni am rămas impresionat de cît de frumoasă este cascada. E o cădere de apă de vreo 15 metri. Am scris un articol în <Monitorul de Suceava>, a avut mare succes, a avut vreo 5.000 de accesări. Cînd am fost acum două săptămîni din nou la cascadă am rămas surprins să văd că sînt indicatoare ce pleacă chiar din Putna. Inclusiv este amenajată o parcare. Și, deși am fost într-o zi ploioasă, era în weekend, într-adevăr, era într-o sîmbătă, erau totuși grupuri de oameni. Erau de la Iași, de la Galați, erau patru-cinci grupuri de oameni pe lîngă noi. Cred că la vară, pariez că la vară, cînd va fi cald și va fi vîrful turismului, va fi multă lume acolo.

Cum se ajunge? De la Mănăstirea Putna, s-o luăm ca reper, sînt 10 kilometri, se merge cu mașina de la Mănăstirea Putna pe drumul către Sihăstria Putnei, se trece de Sihăstria Putnei și se mai merge pe un drum forestier încă aproximativ 5 kilometri. Imediat după Mănăstirea Putna încep să fie indicatoare <Cascada Bursuc>. E simplu de ajuns și, de mers pe jos, sînt doar vreo 300 de metri, și ăsta e un mare atu, și probabil că asta o va face foarte căutată, e accesibil pentru oricine… De unde parchezi mașina, acum fiind parcare, mergi pe un drum forestier doar 300 de metri, 10-15 minute să zic, maxim, dacă te mai și uiți în stînga și în dreapta, pentru că e drumul spectaculos… Drumul traversează Pîrîul Bursuc, acolo e și cascada, și se ajunge la căderea de apă foarte spectaculoasă… Pentru cine e pasionat cît de cît de natură, de munte, e frumos.

Bănci încă n-au pus. În parcare am văzut că sînt două foișoare. Vorbeam cu un coleg de-al meu că ne așteptăm să apară acolo, în curînd, și un chioșc (rîde – n.r.). Eu zic că e interesant. Știu că localnicii de acolo aveau păreri împărțite. Sînt unii care țin foarte mult la locurile de acolo, de la Putna, și nu ar vrea să fie foarte călcate, dar, pînă la urmă, cred că rațiunile economice de turism vor învinge, cam așa constat. Coșuri de gunoi au fost puse. Nu m-aș mira să se apuce și de făcut grătare pe acolo… Locul aparține de Direcția Silvică. Poate îl amenajează și mai mult, și mai bine, și pun o taxă de intrare, că se poate face și așa (cum e pe Călimani – n.r.). E, totuși, un loc deosebit și trebuie și protejat. Dar, pe de altă parte, cînd mergi la Putna, uite că mai poți să mai faci ceva: mergi la mănăstire, mergi la sihăstrie, poți să te mai abați două ore cu tot cu drum și la cascadă, nu?”.