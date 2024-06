”Bolnavi” tratați cu dispreț

Pe 24 iunie, la Cetatea de Scaun a Sucevei, a debutat cea de-a IX-a ediție a ”Programului Ștefanian”, iar într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat: ”Începînd din 2017, an de an, În Cetatea de Scaun, pe 24 iunie, după-amiaza, are loc o slujbă de pomenire a domnilor Moldovei, o slujbă care, de la an la an, a adus în atenția publică pe de-o parte voievozii Moldovei, pe de altă parte a readus în atenție Cetatea de Scaun. De altfel, acest eveniment, acest <Program Ștefanian>, a fost gîndit ca unul care, pe lîngă latura turistică, se înțelege, să atragă atenția asupra monumentelor istorice, monumente ce, cum bine se știe, sînt niște <bolnavi> care au mereu nevoie de îngrijire”.

Din păcate, Statul Român îi tratează pe unii ”bolnavi” cu dispreț, ca și cum aceștia nu ar avea asigurare de sănătate. De parcă nu ar fi muncit o viață întreagă la scrierea Istoriei României, ci ar fi umblat de dimineața și pînă seara prin crîșme, și nu ar fi fost angajați nicăieri cu carte de muncă.

Cartea de muncă în zadar