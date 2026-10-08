Bani pentru două ciorbe de burtă

De către
Jupanu
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Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a emis dispoziția privind punerea în aplicare a unei hotărîri judecătorești definitive prin care municipalitatea este obligată la plata drepturilor salariale cuvenite fostului primar Aurel Olărean. Decizia vizează perioada în care Aurel Olărean a fost suspendat din funcția de primar al municipiului. Suma a fost actualizată cu rata inflației, iar domnul Olărean ar urma să primească 141.435 de lei.

Însă, Primăria nu-i va da toți banii o dată, așa de tare este iubit domnul Olărean. Plata unei sume care pentru ditamai Primăria înseamnă pentru un om obișnuit banii pentru un covrig se va face în rate: în 2026 se plătește 5% din valoarea totală a drepturilor stabilite, cu plata în trimestrul al III-lea al acestui an; în 2027 se plătește 10% din valoare; în 2028 și 2029 – cîte 25% din valoare; în 2030 – 35% din valoare.

Așadar, cea mai consistentă sumă o va primi Aurel Olărean în 2030, atunci cînd cu banii respectivi își va permite să invite un prieten la o ciorbă de burtă, dar fără pîine, smîntînă și ardei iuți. Cît despre bere, poate că fostul primar va găsi măcar una în frigiderul de acasă.

Ana are bere

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