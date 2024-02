Bacșiș, bacșiș, dar să vrem și noi

„Cînd am plecat de acasă, dimineață, din Carolina de Sud, de fapt dintr-un fel de stațiune de la malul Atlanticului, un fel de Mamaia a noastră, Techirghiol, eu am intrat în vreo două magazine și am văzut prețurile. Statul este destul de mare și ca să îmi fac o imagine corectă am zis să intru în cîteva magazine, să văd pe statul respectiv, adică Carolina de Sud, care sînt prețurile la diferite alimente, centralizate… Este o medie a prețurilor pe statul respectiv. Apoi le-am comparat cu prețurile medii pe statul Indiana, eu cunoscîndu-le de aici, din zona mea. Și, într-adevăr, sînt foarte apropiate. Ce m-a surprins pe mine este prețul pe care-l plătește cetățeanul din Carolina de Sud într-un an de zile la legume/fructe, alimente, față de prețul pe care-l plătesc cei care stau aici, în statul Indiana, inclusiv eu. Este o mică diferență acolo, dar destul de mică față de marile metropole, gen New York, Los Angeles, unde prețurile sînt mai mari, dar și taxele. În Indiana prețurile sînt, totuși, mai mici, cam cu 8% față de media națională. Eu am întrebat-o și pe soție dacă sînt alimente care s-au scumpit, că ea dă o atenție mai mare acestor lucruri, și mi-a spus că uleiul s-a scumpit cu vreo 2-3 dolari față de cum era acum un an. O șuncă poloneză pe care o cumpărăm noi des era 6 dolari o jumătate de kilogram, acum este 9 dolari, laptele s-a scumpit. Acum este vreo 3 dolari și ceva galonul (în jur de 3,8 kg – n.r.), iar înainte era 2 dolari și ceva.

Acum, ce se întîmplă? În SUA, guvernul federal și cel local nu subvenționează agricultura, în sensul să-i dea crescătorului de animale o subvenție, ci subvenționează motorina. Motorina pentru agricultură are un colorant special în ea și poate fi vîndută doar agricultorilor. În schimb, statul dă subvenție dacă agricultorul/fermierul/țăranul are o porțiune din proprietatea lui care are o zonă unde sînt gîndaci verzi, pentru a păstra acea zonă neafectată pe o perioadă de 50-100 de ani, adică să nu construiască acolo, să nu cultive, ci să o lase sălbatică. Acolo primește subvenție. Vrea să are, să pună grîu ori altceva primește subvenție pentru motorină, dar nu pentru grîul respectiv. În schimb, dacă țăranul vrea să crească găini la cotă industrială el nu primește subvenție pentru găini, ci primește bani de la o companie privată dacă este interesată să-i cumpere găinile. Și îi spune: <Domnule, eu sînt compania ”Gigi” și vreau să-ți cumpăr 10.000 de găini. Eu îți dau 10.000 de dolari, plus te ajut să îți cumperi puii, dar tu îi crești pentru mine și eu îți promit că-i cumpăr apoi>. Dar el nu primește din partea Ministerului Agriculturii a SUA subvenție ca să crească puii respectivi, pentru că este o chestie privată.

Revenind la prețuri, brînza locală, de la ferme, jumătate de kilogram este 4,69 dolari, adică în jur de 30 de lei. Ouăle, 12, 2,46 dolari. Dar și puterea de cumpărare este mai mare.

Ce vreau să spun eu, încă se simte efectul inflației foarte puternic. De exemplu, la McDonald’s este o chestie a devenit virală prin intermediul rețelelor de socializare. Un tip s-a dus cu copiii la McDonald’s, iar nota de plată a fost 16 dolari, în condițiile în care aceleași lucruri cumpărate înainte costau în jur de 6 dolari. Vă spun ce am pățit și eu. Săptămîna trecută nepotul cel mare a stat cu noi peste weekend și m-am dus cu el și am mîncat în oraș, pentru că așa a fost situația. Am intrat tot la un fel de fast-food, cu specific chinezesc, iar eu cu el nu ne-am luat cine știe ce, dar cînd am dat 18-20 de dolari… Păi asta costa 10 dolari maxim… Și noi nu mîncăm în oraș, noi nu mergem la restaurant.

Apropo de restaurant, un alt scandal în America, s-a făcut destul de multă vîlvă, cu ciubucul. De exemplu, ai mîncat de 100 de dolari și ai lăsat bacșiș. Unde e lumea supărată – acum nu îți mai scrie pe chitanță bacșișul pe care trebuie să îl dai, ci îl bagă direct în prețul final. Adică, dacă tu ai plătit 100 de dolari pentru consumație, ei îți pun final 110 dolari. Practic, te obligă. Și-atunci lumea s-a supărat. Au apărut foarte multe articole pe tema asta. Treaba asta a venit, se zice, dar este și adevărat, în urma pandemiei. Înainte de pandemie lumea mai lăsa bacșiș, era o chestie de bun simț. Dar pentru că ei au pierdut în lumea serviciilor, au pierdut foarte mult în HORECA, s-a implementat (de autorități – n.r.) treaba asta cu bacșișul de 10% inclus direct în preț. Asta se întîmplă și la livrările de pizza, și la restaurante… Înainte, la livrări acasă dădea omul ceva, acum nu poți comanda pizza dacă nu bifezi acolo căsuța în care să dai și ciubucul, care este de 10, 15 sau 20%”. Suceveanul Florin Senciuc este stabilit de peste 20 de ani în Statele Unite, acesta trăind în statul Indiana.