Autor sucevean, pictor italian, traducător american și editor indian

„Încă din adolescență eram fascinat de pictura metafizică a pictorului italian Giorgio de Chirico. Orașele sale erau reprezentate într-un fel de amurg misterios și cu foarte puțini oameni, doar doi-trei. Erau niște orașe pustii, așa cum arătau orașele Italiei și orașele din întreaga lume începînd din primăvara anului trecut cu pandemia asta. Este o aluzie la perioada pe care o trăim și, în același timp, în opinia mea, cultura este cel mai bun refugiu pentru un creator chiar în vremurile grele pe care le trăim acum. Chiar și în timp de război, oamenii de cultură, pictorii au continuat să lucreze. Cartea e una în care nota de tristețe se combină cu nota de melancolie și frumusețe a vremurilor de altădată, a vremurilor legendare ale românilor. Vorbesc acolo despre perioade străvechi, despre mituri și legende, despre copilăria mea, despre bunici. Am vrut să interpun partea frumoasă a copilăriei mele și a vremurilor vechi pe care le-am trăit acestor vremuri mai tulburi, pline de durere, de dezinformare, de neliniște. Mulți prieteni de-ai mei au suferit depresii în această perioadă, au avut schimbări de comportament incredibile, sînt foarte fricoși, anxioși… Cred că refugiul în cultură, poezie, artă poate fi un remediu pentru ei. Volumul e scris anul trecut, începînd din aprilie. În șase luni l-am terminat. E într-o ediție bilingvă, română și engleză. În momentul în care terminam un poem în limba română îl traduceam eu și apoi i-l dădeam pentru corectură unei prietene, lui Slim FitzGerald, o tînără scriitoare din Statele Unite. Au fost poeme care-și așteptau un editor. În același timp, tot căutam să amîn publicarea cărții pentru vremuri mai bune. Dar, pe neașteptate, acum două luni am primit un mesaj de la un poet indian care are o editură foarte bună de poezie în India, Cyberwit. La editura sa au publicat mai ales poeți americani foarte importanți. Am acceptat oferta, una foarte bună. Nu trebuie să plătesc nimic și primesc 12% din vînzări. Eu am renunțat la drepturile de autor în favoarea traducătoarei mele, care este o tînără mamă, cu patru copii. Este o familie mult mai grea ca a noastră. Nu mă interesează partea materială. Mă interesează ca volumul să ajungă la cît mai mulți cititori, mai ales că se vinde pe Amazon, cel mai tare site, pe care se vînd milioane de cărți din întreaga lume. Este o deschidere extraordinară”. Constantin Severin, autorul volumului de poezie ”orașele lui Giorgio de Chirico”.