Apel doar pentru locatari

A venit primăvara și s-a reluat programul de curățenie stradală, după cum a anunțat Primăria Suceava: ”Acțiunea de igienizare se va desfășura în fiecare zi de joi, dimineața, iar pentru buna desfășurare a activităților de curățenie, proprietarii de autoturisme sunt rugați să elibereze carosabilul și să își mute mașinile din zonele în care se intervine.

Programul de curățenie va fi anunțat în prealabil, atât prin afișe la scările de bloc, cât și prin bilete lăsate pe parbrizele autoturismelor.

Facem apel la locatari să respecte acest program”.

Cum apelul este adresat doar locatarilor, asta înseamnă că șoferii, care nu locuiesc în zonă, pot să ignore bilețelele găsite pe parbriz.

