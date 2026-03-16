Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, prin Ocolul Silvic Gura Humorului, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Refacere Drum forestier Triscior – pod la hm 06+50”, propus a fi amplasat în comuna Mănăstirea Humorului, satul Poiana Micului, județul Suceava.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava și la sediul titularului, REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava, din municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1600 și vineri între orele 800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava.