Angajați legați de glie

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a interpelat pe ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, solicitîndu-i să facă ceva pentru ca salariații să fie fidelizați, fiindcă ”majoritatea angajatorilor investesc resurse financiare importante pentru a-și califica angajații și constată că mulți dintre aceștia părăsesc firmele pentru alte locuri de muncă din țară sau din străinătate. Din păcate, România nu a venit pînă acum în sprijinul angajatorilor prin crearea de mecanisme, astfel încît aceștia să aibă la îndemînă instrumente de fidelizare a angajaților (prime, bonusuri deductibile fiscal etc.)”.

Pe praful ăsta, numai bani pentru ca salariații să nu plece la alte firme din țară și din străinătate nu sînt. Soluția ieftină ar fi ca Statul să subvenționeze achiziționarea de țăruși și frînghii pentru legarea angajaților de glie, în cazul lucrătorilor în agricultură, și achiziționarea de curele pentru legarea angajaților de strung, în cazul lucrătorilor din industrie. Totuși, ce-i ăla strung?

GLie, ciocîrlie!