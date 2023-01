An nou, CD nou

„Am împlinit 25 de ani de carieră profesională și debutul meu a fost la Botoșani, pentru că așa a fost să fie. Apoi am venit la Suceava, unde din 2000 sînt angajatul Ansamblului <Ciprian Porumbescu>. Spun eu că pînă la vîrsta mea de 44 de ani am realizat lucruri frumoase. Am 11 materiale discografice, am o familie frumoasă și anul acesta fac 45 de ani. Am colaborat cu cele mai mari orchestre, printre care <Rapsozii Botoșanilor> și <Lăutarii>, și cu Frații Ștefăneț și Frații Advahov. Voi realiza un nou material discografic cu Ansamblul <Ciprian Porumbescu>, unde îl avem pe tînărul dirijor Mihai Cotos. De cînd sînt managerul ansamblului, la doi-trei ani am scos cîte un material discografic, montări coregrafice noi, piese orchestrale noi. Interpreților le cerem ca tot la doi-trei ani să vină cu material nou, pentru că întotdeauna publicul dorește ceva nou. Sîntem siguri că publicul ne iubește, dar ne și urmărește. Dacă ai cîntat un cîntec doi ani la rînd te întreabă dacă nu mai scoți și ceva nou. Deja publicul îl știm și iată că ne-am gîndit să realizăm un nou CD al Ansamblului <Ciprian Porumbescu>. Vom pregăti și aniversarea de anul viitor, cînd împlinim 70 de ani de existență. Vrem să o luăm ușor la drum ca să pregătim aniversarea. Pe de altă parte, sîntem prezenți cu ansamblul peste tot în social media. În toamnă am înregistrat niște videoclipuri și acum, în luna ianuarie, le vom încărca pe Youtube. Pînă acum nu am avut timp, din cauza programului artistic prea încărcat”. Interpretul de muzică populară Sorin Filip, managerul Ansamblului Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu”.