Alt consiliu, altă viață

„Nu îmi pare rău că nu mai fac parte din Consiliul Local. Îmi pare rău că nu se fac lucruri mai frumoase. Eu am plecat din Consiliul Local cînd am spus că trebuie să întinerim echipa. La Consiliul Județean am fost pe listă pe un loc neeligibil și, într-o anumită dinamică, am ajuns acolo. La Consiliul Județean am crezut la un moment dat că voi fi decanul de vîrstă. Însă, e domnul Gheorghe Iacob. Mai e domnul Mișu Gafencu. Eu îi tratez ca pe colegii mei și nu le cer buletinul (domnul Mocanu a spus acest lucru zîmbind – n.r). Consiliul Județean este mult mai dinamic. Adică, hotărîrile de consiliu județean sînt clare și nu necesită foarte multe dezbateri, fiindcă sînt pe interese foarte punctuale. Ce dezbateri să faci dacă un drum trebuie modernizat sau ce dezbateri să faci dacă îți trebuie bani la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Ai putea să faci dezbateri doar ca să te afli în treabă. La Consiliul Județean lucrurile merg mai repede, fără piedici, fără discuții prea multe. Acum, dacă avem și o coaliție care are 70% în Consiliul Județean…”. Consilierul județean PSD Vasile Mocanu, fost membru al Consiliului Local Suceava.