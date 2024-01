Academia care impresionează

„La începutul lunii decembrie am fost într-o deplasare la Washington, în SUA. Am participat ca membru al delegației României la Adunarea Parlamentară NATO la un forum transatlantic, care a avut loc la Washington timp de trei zile. Două zile au fost discuții legate de Ucraina, de viitorul NATO post-conflict, pentru că și conflictul acesta trebuie să se termine la un moment dat, reconstrucția Ucrainei, etc. În cea de-a treia zi am făcut o vizită la Academia Navală din Annapolis, lîngă Washington, la vreo 40-50 de kilometri, și, credeți-mă, condițiile de acolo sînt de zece ori mai dure decît ce vedem în România. Mă refer la cele de admitere, dar și la cele de pregătire. Inclusiv primele șase luni ale celor admiși. Sînt șase luni – li se spune, în traducere în română, plebe. Asta este denumirea studenților în primele șase luni de studiu. Șase luni nu fac decît pregătire fizică, un program strict la minut, nu la oră – te trezești la ora de, înviorare, pregătire în comun, mers la masă… La masă, eu vă spun, am fost parte 21 de ani a unui sistem militar, dar de disciplină de genul acesta nu auzeam… Erau pe vremea lui Nicolae Ceaușescu batalioane disciplinare, dar nici măcar acolo nu era așa. La masă nimeni nu vorbește, nimeni nu se uită în stînga sau în dreapta, toți mănîncă cumva mecanic, robotic. Am cunoscut și un tînăr, cred că din Oradea era, un tînăr absolut fenomenal, care era admis la această academie unde se intră, printre altele, și cu o recomandare, nu este vorba doar de un examen sau de o sumă de examene. Este vorba și de fi recomandat fie de un fost absolvent, fie de o personalitate care să creadă în tine și să te recomande academiei. Notele contează și ele. Se intră foarte greu.

Ce m-a impresionat foarte mult a fost, să spunem, dincolo de condițiile de trai, de pregătire, clădirile, toată infrastructura. Acestea nu sînt construite pe principiul de a oferi un acoperiș deasupra capului, o sală de mese, o sală de sport. Nu. Totul este făcut în așa fel încît studenții să se simtă bine, să le placă să fie acolo. Arhitectură frumoasă… Patru ani durează, dar aceste șase luni sînt hotărîtoare. Ei nu te dau afară, pleci singur. Sînt cazuri de studenți care în acest interval de șase luni aleg să se retragă. Dar ca să închid cu motto-ul lor, acesta spunea ceva de genul <În această instituție noi pregătim absolvenți din punct de vedere moral, mental și fizic>. Deci, prima virtute este cea a moralității. Pregătesc studenți din punct de vedere moral, mental și fizic, pentru a deveni ulterior lideri care să-și asume luarea de decizii. Nu putem să excludem componenta aceasta morală din absolut tot ce facem în viața noastră de zi cu zi. Și este fantastic, din punctul meu de vedere, că dincolo de calitățile fizice despre care vorbeam, de pregătire fizică, de cunoștințe tehnice de specialitate, oamenii aceștia sînt învățați să gîndească și să raționeze moral atunci cînd iau sau atunci cînd vor fi în situația de a lua decizii. Și se vede și calitatea absolvenților – sportivi, o ținută dreaptă, mîndră, uniforme… M-a impresionat”. Senatorul PSD de Suceava George Mîndruță, secretar al Comisiei de Apărare din Senat.