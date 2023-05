8 dolari în 12 ani

„Ministerul american al Sănătății are un chestionar anual și face publice datele. Conform chestionarului din 2022 ale cărui rezultate au fost date publicității anul acesta, din 27.000 de persoane intervievate 11% fumează. Este cel mai redus procentaj din anii `40-`50, de cînd se realizează sondajele. Eu, cînd am ajuns în Statele Unite, în 2000, se fuma în baruri în statul Indiana. În schimb, nu se fuma în instituțiile bugetare. De prin 2005-2007 s-a dat o lege la nivelul statului Indiana și s-a interzis fumatul în baruri. Tot atunci a devenit obligatorie purtarea centurii de siguranță. Eu, personal, am fumat pînă-n 2011. Atunci am hotărît să mă las. O politică cu un efect foarte bun a fost cea locală, de a ridica taxele la țigări. Eu cumpăram un pachet de țigări cu vreo 3 dolari și acum este undeva la 7-8 dolari. Însă, în New York un pachet de <Marlboro> sau de <Dunhill> costă 11 dolari”. Florin Senciuc, sucevean stabilit în Statele Unite ale Americii de peste 20 de ani.