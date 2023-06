64 de portrete de copil, în 8 ore

„Am stat opt ore într-un cort spre Pulberărie, pe un scaun de artist, și am avut în fața mea o trusă de desenat, acuarele și markere, și cîte un copil. Totul a fost o inițiativă particulară, de ONG, pe platformă de voluntariat, a Asociației Edu-Max, condusă de Manuela David, și a Institutului Bucovina, coordonat de Vasi Gafiuc. Am făcut 64 de portrete în opt ore, cîte unul la opt minute. Știu asta pentru că am avut un control al planșelor desenate. Nu a plecat nimeni plîngînd, fiindcă i-am avertizat pe copii pe la ora 16.00 că la ora 18.00 închidem. Noi, normal, pînă la ora 16.00 aveam programul, dar l-am prelungit două ore. Le-am explicat băieților că am antrenament de ani de zile. În plus, avem echipa cu Ștefan Popa Popa`s, care a stabilit recorduri de viteză, de portrete într-o oră. Numai că eu am făcut această medie de opt minute dînd importanță fiecărui portret la maniera plastică, portretul fiind full color. Ar fi vrut și mulți părinți portrete, însă le-am explicat că e Ziua Copilului. Totuși, o doamnă a zis că-i gravidă și i-am făcut portretul. I-am făcut și unui pruncuț. Avem stările astea de comunicare permanentă cu publicul nostru și fiecare copil este un univers. Nu am avut nici o spaimă că aș greși. Nu am greșit absolut nici o linie. În cele opt ore, o singură dată m-am ridicat de pe scaun, pentru a scutura picioarele. Nu am mers nici pînă la toaletă să mă stropesc cu apă pe ochi. Doi copii, la un moment dat, m-au întrebat cît îi costă portretul. Le-am spus că îmi place cum gîndesc, dar nu-i costă nimic, deoarece e cadou din partea organizatorilor”. Pe 1 iunie, Mihai Pînzaru-PIM le-a făcut portrete unora dintre copiii care au participat la evenimentele organizate la Cetatea de Scaun a Sucevei.