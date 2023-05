4 zile de liniște și calm

„În Danemarca mi s-a părut bine în cele patru zile cît am stat. Mi s-a părut foarte liniște și foarte calm. Știe fiecare care-i sensul lui, ce poate face bun și unde se poate dezvolta. Acolo este tendința cu ecologismul, cu biciclete, iar selecția gunoaielor se realizează pe diverse sortimente. Am văzut și la cantină cum fiecare strînge după el. Nu este altcineva care să facă acest lucru. Sînt atenți cu mediul, cu tot ceea ce ar putea proteja mediul. Limba daneză mi s-a părut foarte grea și s-a vorbit în engleză. Și-n creșă, și-n grădiniță, ni s-a explicat în engleză cum stă treaba. Viața-i scumpă în Danemarca. Și mîncarea, și probabil și chiriile. Din cît am plătit noi pentru cazare, la hotel, a fost destul de scump. Magazinele se închid repede și nu am prins nici unul deschis, pentru că am avut un program intens, de dimineață și pînă seara. Am întîlnit români în Danemarca și a fost o experiență foarte, foarte drăguță la cantina universității din Viborg. A venit lîngă noi un domn care ne-a auzit vorbind românește și s-a prezentat. A zis că-l cheamă Ciprian și că e din Sibiu. A fost foarte, foarte drăguț și s-a oferit să ne ducă într-un tur de oraș cu mașina lui. Ne-a explicat fel de fel de lucruri. Cum se trăiește, cum trăiește el. A fost beneficiarul unei burse Erasmus, a văzut universitatea și i-a plăcut orașul. A venit apoi împreună cu familia și s-a adaptat foarte bine. Lucrează la cantină o parte din timp, fiindcă are job-uri part-time. Lucrează și la primărie, și la cantina universității. Bărbatul din Sibiu ajută toți studenții români care ajung acolo. Îi ajută cu adaptarea, cu găsirea unui loc în cămin…”. Conferențiar universitar doctor Otilia Clipa, coordonatoarea Facultății de Științe ale Educației din cadrul USV.