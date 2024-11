Ziggy Stardust, fenomen cultural

Pentru ediția Discurilor de Top din această săptămînă m-am gîndit la o călătorie în timp și la un album iconic. Cu o carieră eclectică de peste patru decenii, într-o permanentă redescoperire și cu o pasiune nebună de a inova, David Bowie a creat cîte un univers paralel prin fiecare material discografic lansat. De data aceasta, ne oprim asupra unui monument al rock-ului, un masterpiece conceptual care rămîne în istorie ca testament al genialității lui Bowie.

”The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” este Discul de Top al săptămînii. Lansat în 1972, albumul spune povestea unui alter ego extraterestru, Ziggy Stardust, care devine o figură emblematică pe Pămînt, înainte de a se autodistruge sub presiunea faimei și a decadenței. Muzical, discul combină elemente din glam rock, proto-punk și art rock, la magie contribuind și The Spiders from Mars, adică Mick Ronson (chitară, clape și backing vocals), Trevor Bolder (chitară bas), Woody Woodmansey (tobe) , Rick Wakeman (da, acel Rick Wakeman! – la clavecin) și Dana Gillespie (backing vocals). Producătorul capodoperei șaptezeciste a fost Ken Scott, cel care, de altfel, a lucrat cu Beatleșii, Pink Floyd, Elton John sau Supertramp.

Un lucru e cert: de-a lungul carierei sale antologice, geniul lui Bowie și-a demonstrat cameleonismul, purtîndu-ne în ere diferite ca stil, sound și mesaj.

Discul de Top a consacrat definitiv statutul lui David Bowie ca inovator al muzicii pop și rock. Personajul Ziggy Stardust a devenit un simbol al fluidității identitare și al eliberării artistice. De asemenea, albumul a deschis drumul pentru artiști care au îndrăznit să experimenteze în muzică. Bowie declara că Ziggy Stardust a fost inspirat parțial de artiști precum Vince Taylor sau Iggy Pop. Tema alienării și fluiditatea identitară reflectă preocupările culturale și sociale ale vremii, iar versurile explorează nu doar faima, ci și fragilitatea umană. Albumul a fost primit cu entuziasm de critici și public, devenind rapid un fenomen cultural. Ziggy a fost primul dintre alter ego-urile lui Bowie, deschizînd drumul pentru transformările viitoare.

Acest album nu doar că a capturat spiritul glam rock al epocii, ci a reușit să transforme rock-ul într-o formă de artă narativă.

Ascultăm integral Discul de Top la Radio Top Suceava (pe 104.00FM sau radiotop.ro) sîmbătă, 30 noiembrie, de la ora 19.00, dar și duminică, 1 decembrie, de la ora 18.00. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza