Sugar Queen, la Suceava Blues Festival XVI: Blues-ul s-a născut din suferința unui popor care căuta libertatea

Suceava a redevenit capitala blues-ului în weekend-ul 4-6 iulie. Ca de obicei, platoul Cetății de Scaun a vibrat pe rhythm&blues, cea de-a șaisprezecea ediție a festivalului închinat memoriei lui Fani Adumitroaie fiind o adevărată sărbătoare pentru publicul iubitor al genului.

Line-up-ul a fost unul impresionant și anul acesta, aducînd în premieră la Suceava nume precum Ana Popovic sau Sugar Queen. Pe Ana o știam, dar Sugar Queen a fost reala surpriză a acestei ediții.

Michele Denise, cunoscută artistic sub numele de Sugar Queen, este o cîntăreață și compozitoare americană de excepție, cunoscută deja publicului din Europa, Statele Unite și Asia. În prezent stabilită în Olanda, Michele a reușit să se impună pe scena internațională prin cele trei albume proprii, dar și prin numeroasele concerte susținute la festivaluri și cluburi de prestigiu din lume.

Originară din nordul Floridei, Michele a dezvoltat încă din copilărie o legătură profundă cu muzica gospel și blues, influențe care îi marchează stilul artistic. A studiat pianul clasic, beneficiind de o bursă universitară, însă nu a renunțat vreodată la rădăcinile sale muzicale. A continuat să cînte în bisericile din sudul Statelor Unite, locuri în care a îmbinat emoția gospel-ului cu profunzimea blues-ului.

În timpul turneelor desfășurate în diverse colțuri ale Americii, Michele a fost aleasă să participe la un eveniment istoric dedicat eliberării lui Nelson Mandela, o performanță care i-a întărit recunoașterea artistică.

În 2006 și-a mutat cariera în Asia, unde a format trupa blues-rock Deuces Wild. În 2007 a colaborat ca solistă jazz cu pianistul internațional Yiang Yi Sock. Un moment important al carierei sale a fost reprezentația oferită în 2008 Regelui Tuan Yang Terutama din Malaezia. Tot în acel an, Michele a colaborat ca vocalistă de studio cu artistul blues/rock Wang Wei (Rock Rhino), lucrînd cu inginerul de sunet Chen Yuli, responsabil cu producția muzicală a Ceremoniei de Deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2008.

În 2017, Sugar Queen a debutat pe scena blues europeană, participînd la numeroase festivaluri importante, ba chiar a deschis concerte pentru artiști de renume, precum Keb’ Mo’, și a susținut turnee de succes în Europa.

Astăzi, Sugar Queen continuă să ducă mai departe tradiția blues-ului, îmbinînd cu o naturalețe aparte influențele clasice și moderne ale acestuia și păstrînd o legătură strînsă cu rădăcinile sale americane, pe care le promovează cu pasiune în fiecare concert. Iar acum, noi, sucevenii, am fost martorii talentului său.

Alexandra Cuza: Ai participat pentru prima dată la Suceava Blues Festival. Cum a fost pentru tine această experiență și ce impresie ți-a lăsat publicul?

Sugar Queen: Să fiu parte din Suceava Blues Festival a fost atît de emoționant. Sugar Queen Blues nu ajunsese pînă acum în România. Eram foarte curioasă în legătură cu țara și cu oamenii. Încă dinainte să urc pe scenă am simțit o primire foarte călduroasă din partea tuturor voluntarilor. Publicul a fost fabulos – cînd am văzut oamenii mișcîndu-se și legănîndu-se pe ritmul muzicii am știut că erau deja parte din călătoria Sugar Queen Blues.

A.C: Ce te-a determinat să zici ,,da” invitației în România?

S.Q: Am cîntat în multe locuri din Europa, Asia și Statele Unite, dar nu ajunsesem niciodată în România. Desigur, ca americancă, tot ce știam era despre Transilvania sau Castelul lui Dracula. Ca să fiu sinceră, încă vreau să vizitez acele locuri! Așa că atunci cînd am fost invitată a fost foarte ușor să spun da! Îmi doream să vin în România. Oamenii au fost atît de prietenoși încă din prima clipă! Mi s-a părut uimitor – fiecare persoană părea să nu facă nici un efort pentru a fi amabilă și zîmbitoare. Chiar și șoferul de taxi mi-a povestit cîte ceva despre țara voastră, iar la final ne-am făcut un selfie…

A.C: Spectacolul tău a avut o energie puternică, ai surprins esența blues-ului în cea mai pură formă a sa. Blues-ul este, pînă la urmă, o manifestare a sufletului. Crezi că a ajuns mesajul tău la publicul sucevean?

S.Q: Majoritatea pieselor Sugar Queen sînt compoziții originale. Vreau să spun o poveste despre experiențele mele de viață, ale familiei mele și ale culturii mele. Aceste cîntece pot transmite mesaje despre puterea femeii, acceptarea de sine sau suferința în dragoste. Însă, chiar și în fața greutăților, oamenii se pot scutura de tristețe și se pot bucura de viață. Acesta a fost cu adevărat mesajul meu pentru public: chiar dacă treci prin momente mai grele… Sugar Queen Blues te poate face să te simți bine!

A.C: Ai avut timp să explorezi Suceava sau să întîlnești artiști locali în perioada în care ai fost aici? Dacă da, cu ce impresii ai rămas?

S.Q: Atunci cînd cînt în altă țară timpul pare atît de scurt. Am reușit să văd puțin din Cetate. Asta înseamnă că trebuie să mă întorc la Suceava!! Mi-a făcut o mare plăcere să-l cunosc pe Vlad Nedelcu, care realizează niște chitare absolut uimitoare! Iubesc lemnul, mai ales că și eu fac gravuri pentru produsele Sugar Queen. Arta lui în prelucrarea lemnului este divină. Mi-a plăcut enorm să văd atît de mulți tineri în public, tineri care, la final, au venit să facă un selfie. A fost minunat! Numărul urmăritorilor români de pe Instagram a explodat. Cred că ei sînt viitorul bluesului românesc și sper că, într-un fel, am reușit să le ofer și eu ceva în schimb. Sper că toată lumea s-a simțit bine, a putut să se miște, să danseze și să se simtă liberă. Îmi doresc ca publicul să-și amintească de prestația mea și să se gîndească: «Hei, noi chiar ne-am distrat de minune cu Sugar Queen!». Blues-ul s-a născut din suferința unui popor care căuta libertatea. Cred că fiecare dintre noi are propriile lupte și dorința de a fi liber – să rîdă și să danseze.

A.C: Ce urmează pentru Sugar Queen?

S.Q: Sugar Queen Blues este foarte încîntată să susțină, în premieră, un turneu în Cehia anul acesta. În prezent, lucrăm la piese noi pentru un viitor CD LIVE, care cred că va fi unul de-a dreptul exploziv — sigur nu va sta nimeni locului la un concert Sugar Queen! Vom continua să spunem povești și să ne conectăm cu fanii blues-ului, lucru pe care îl iubim atît de mult.

Alexandra Cuza

Fotografii realizate de Chris Griffiths în cadrul Suceava Blues Festival 2025.