Și actorii fac muzică

Pentru ediția din acest weekend a ,,Discurilor de Top” am ales un album pe care, personal, l-am descoperit tîrziu, dar mă bucur nespus că am făcut-o. Este un material care demonstrează că și actorii cîntă, și cîntă chiar bine. Se spune că dacă ești actor trebuie să te pricepi și la cîntat. ”Growing Up in Public”, cel de-al doilea album al actorului englez Jimmy Nail, este Discul de Top din această săptămînă.

Lansat la 5 septembrie 1992, acest album a reprezentat o evoluție semnificativă în cariera muzicală a actorului Jimmy Nail, cunoscut pentru roluri precum Oz (din serialul Auf Wiedersehen), Augustin Magaldi (din Evita lui Andrew Lloyd Webber) sau Jeff Sheppard (din Crocodile Shoes). ”Growing Up in Public” a însemnat, înainte de toate, o producție reușită, dar și contribuția unor oameni valoroși. Vorbim despre Danny Schogger (cunoscut deja pentru producții muzicale de succes, alături de Sam Brown, Bananarama, George Michael sau Celine Dion), Guy Pratt (nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare), Mark Knopfler (!!!), Charlie Dore și Tommy Willis. Ca să nu mai spun că există nume ,,cu greutate” și în sfera colaboratorilor: David Gilmour, Gary Moore sau George Harrison.

Albumul a fost înregistrat în mai multe studiouri de prestigiu din Marea Britanie, inclusiv în studiourile Mayfair din Londra, care erau, pe atunci, extrem de bine echipate. Acest lucru a permis producătorilor să creeze sunete bogate și bine definite.

”Growing Up in Public” e pop, dar e și rock, country, chiar și R&B pe alocuri. Și e extrem de catchy! De exemplu, cea mai populară piesă a discului, Ain’t No Doubt, a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart și a cucerit topurile din Australia, Noua Zeelandă și Canada în doar cîteva săptămîni de la lansare. După părerea mea, e un album care merită ascultat, indiferent de gusturile muzicale. Nail este cameleonic, la fel este și muzica sa. Iar muzicienii din jurul său au făcut din acest material ceva mai mult decît ,,discul unui actor”. Ascultăm integral ”Growing Up in Public” la Radio Top Suceava (pe 104.00FM și radiotop.ro), în primul weekend din luna august: sîmbătă, 3 august, de la ora 19.00, și în reluare, duminică, 4 august, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza