Revenim la viață!

Săptămîna trecută, în decurs de trei zile, am avut două dialoguri cît se poate de interesante și generatoare de optimism, cu doi oameni care de cîte ori pot ne aduc bucurie în suflete: Emil Ursu și Bobby Stroe. Dl. Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, e omul în ale cărui gene parcă n-ai bănui că se ascunde… un rocker! Și totuși… Domnia sa a fost la toate cele nouă ediții ale Festivalului „Bucovina Rock Castle” co-organizator cu drepturi (de fapt mai mult… obligații!) depline și, datorită amplasamentului, gazdă cît se poate de ospitalieră. Mai mult, a reușit ca anul trecut, în condiții de restricții nebune, să ducă ideea de Festival Rock mai departe, depășind toate obstacolele și aducînd, tot în zona Cetății de Scaun, niște nume de primă mărime din muzica românească. Rămas de-a dreptul singur, urmare unui lung șir de neînțelegeri generate de orgolii și ambiții, Emil Ursu anunță reluarea festivalului, ba încă și pe vechiul amplasament, ca să nu existe confuzii. Vă las să descoperiți dv. înșivă noua titulatură sub care ne vom aduna să participăm la Festival toți cei care iubim rock-ul, în zilele de 19 și 20 august, în șanțul Cetății, precum și cele 8 nume de pe afișul…noului Festival Rock. Unul tot internațional, așa cum v-ați obișnuit. Pînă atunci însă, peste vreo trei săptămîni, adică pe 1 și 2 iulie, celălalt domn despre care vorbeam mai sus, Bobby Stroe, ne invită la Festivalul de Blues în memoria prietenului nostru Fani Adumitroaie, eveniment pe care nici măcar pandemia nu l-a ținut în loc, astfel că în acest an are loc ediția a XIII-a, una… cu noroc, fiindcă pe scenă vor fi nume unul și unul, venite de peste tot din lumea largă, inclusiv din SUA și Australia. Să ne bucurăm, cei care am reușit asta, că am depășit boala și toate restricțiile impuse mai degrabă din exces de zel decît de necesități sanitare, și să sperăm că revenirea la viață va avea loc fără alte obstacole. Mulțumim, Emil, mulțumim, Bobby.