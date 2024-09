Ne vopsim și noi? Și pentru noi?

Uneori, de fapt adeseori, adică de infinit mai multe ori decît îmi doresc și decît ar fi normal să mi se întîmple chestia asta, ajung să mă suspectez pe mine de percepție defectuoasă a mediului în care îmi duc existența. Mai puțin sofisticat formulat: uneori cred că m-am tîmpit și că nu pricep chestii pe care alții, mulți la număr, le văd la fel ca mine, dar le înțeleg în direcția opusă.

Revin și acum cu problema care mă apasă în fiecare an pe vremea asta, pe care am tooooot dezbătut-o, avînd (cu acte, cu dovezi, cu rezultatele înregistrate și cu clasamentele din fiecare an) dreptate în 100% din situații. Și totuși, nimic nu se întîmplă: aceiași farsori și clowni mimează fotbalul, grohăie că vor performanțe, rag că vor investi nu știu cît, după care, iar și iar, an de an, readuc acasă niște rebutați la export, niște ”vopsiți” cu care s-au păcălit toți de pe lumea fotbalistică, sau, încă mai rău, niște cetățeni pe care se vede că n-au practicat niciodată vreun sport, dar care cică au trecut pe la PSG, Inter, Arsenal, Ajax, ce mai, lumea de pe lume!…, iar ei nu știu să facă un stop ori să dea o pasă!

Ultimul transfer (cică ”de senzație”!!!), aparent și cel mai scump din istoricul FCSB, este cică al unui anume Daniel Bîrligea. Ce mai, Messi pe față, zice stăpînul stînei. Problema (mea, cum am zis și mai sus!) e că eu habar n-am avut de asta pînă acum. Nu mi-a sărit în ochi niciodată. Documentîndu-mă, am văzut că a pierdut vremea prin Italia, vreo doi ani și ceva în Liga a III-a, la Teramo Calcio, de unde nu numai că nu l-a remarcat nimeni, dar l-au gonit și ăia! Cum naiba din Nimeni a devenit Messi e inexplicabil. Pentru mine. Surprizaaaa! Nu numai pentru mine, ci și pentru Mircea Lucescu (care, pe bune, a văzut niscai fotbaliști la anii lui!), care nici gînd să-l convoace pe semizeul cu ghete de la stîna lu` Becali. M-am mai liniștit, dacă și ”Nea Mircea” vede ca mine… O întrebare mă macină: măăă, ați ajuns să vă vopsiți și pe voi și să vindeți și să cumpărați vopsiții voștri între voi!?