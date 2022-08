În sfîrșit, Beth Hart!

Cred că în această rubrică am depănat de vreo 8-10 ori povestea fetei morgana (pentru mine!) cu numele de Beth Hart, pe care am pierdut-o cu regularitate, din cele mai ciudate motive, unele chiar dureroase, deși mi-am dorit să o văd încă de la prima ei prezență în România, în 2016. Nu reiau acele episoade, ci vreau să vă povestesc cîte ceva despre fabuloasa sa apariție de acum vreo două săptămîni, la Festivalul de Blues de la Brezoi, un loc pe care în mod evident că Beth îl îndrăgește, din moment ce anul trecut, cînd pandemia blocase pînă și numai ideea de spectacol, ea a dat nu mai puțin de cinci concerte acolo, derulate pe vreo trei săptămîni, între ele mai trăgînd cîte un concert și prin alte țări. Pentru cei care nu știu multe despre diversele-i maladii, tulburări și dependențe (acestea din urmă depășite, se pare, de cîțiva ani buni) sugerez accesarea pe Youtube a interviului pe care anul trecut i l-a acordat lui Cătălin Ștefanescu pentru „Garantat 100%” de pe TVR 1. Este realmente tulburător. Chiar cutremurător. Apropo: Cătălin Ștefănescu a prezentat cap-coadă Festivalul de la Brezoi, și pot să spun fără reținere (dar cu multă invidie!) că a fost absolut perfect în acest rol. Beth Hart a fost magnetul care a atras în a treia zi a Festivalului spectatori din absolut toată țara (noi, sucevenii, am fost, cred, peste 30!), o contribuție semnificativă avînd și prezența în aceeași seară și a fenomenalului chitarist Eric Gales, care cîntase înaintea ei, dar a urcat pe scenă și alături de Beth, în ceea ce s-a dovedit a fi nu un simplu bis de concert, ci un eveniment cu adevărat istoric, cei doi cîntînd piesa „I’d Rather Go Blind”, făcută celebră de Etta James în 1967. A fost un moment uluitor, cu doi enormi artiști intrați efectiv în transă și care ne-au emoționat pe mulți dintre noi pînă la lacrimi, așa cum le șiroiau și celor doi pe scenă. Dacă iubiți muzica, frumosul în general, nu aveți voie să nu o vedeți pe Beth Hart în concert. Vă veți îndrăgosti de ea, ca noi toți cei care am fost acolo. (Foto: Pagina de Facebook Open Air Blues Festival Brezoi – Vîlcea)