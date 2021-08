Hai Charlie, mai e treabă!

În urmă cu vreo două luni și ceva, salutam în această rubrică schimbarea de „prefix” a lui Charlie Watts, care pe 2 iunie împlinea fix 80 de ani. Între timp, The Rolling Stones au anunțat un turneu nord-american între 26 septembrie și 20 noiembrie, cuprinzînd un număr de 13 concerte din turneul mondial întins pe mai mulți ani, „No Filter Tour”.

Ei bine, nici n-au apucat bine să anunțe minunata veste, că Stones s-au și lovit de o problemă cu adevărat serioasă: Charlie Watts nu va lua parte la turneu! Ce s-a întîmplat? Mister. Mă rog, parțial, în sensul că nu s-a dat un comunicat care să precizeze concret boala și tipul de intervenție asupra pacientului Watts. Iată ce a spus colegul său Mick Jagger: „O să-mi lipsească Charlie în turul care se apropie, dar chiar el mi-a spus că spectacolul trebuie să continue. Aștept realmente cu nerăbdare refacerea lui completă și revenirea lui Charlie pe scenă alături de noi. Un mare mulțumesc lui Steve Jordan, vechiul nostru prieten, care a acceptat să stea pe scaunul lui Charlie pentru turneul din toamnă”. Nimic concret. Să-l auzim pe însuși Charlie: „O dată în viață, ceasul meu a rămas în urma celor ale băieților. Mă lupt din greu ca să-mi revin complet, dar comisia reunită azi (pe 5 iunie, adică) mi-a comunicat că mai durează puțin, așa că am acceptat opinia experților. Și deoarece fanii noștri au suferit din cauza COVID, am decis să nu amînăm turneul, așa că am apelat la bunul nostru prieten Steve Jordan”. Steve Jordan, muzician de studio TV la emisiunile Saturday Night Live și Late Night Show, a cîntat în anii ’80 cu Stevie Wonder, apoi cu John Mayer, dar și cu grupul lui Keith Richards, X-Pensive Vinos. Iată ce zice și Jordan: „E o mare onoare pentru mine să merg în turneu cu Mick, Keith și Ronnie. Și nu va fi nimeni pe lume mai fericit ca mine în momentul în care am să-i dau înapoi scaunul lui Charlie”.