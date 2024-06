E ziua lui Sir Paul!

Astăzi, 18 iunie 2024, în ziua cînd iese pe piață Jupânu`, noi, fanii dintotdeauna ai grupului The Beatles, îl sărbătorim pe Sir Paul McCartney, care împlinește 82 de ani. Ca unul care s-a ocupat întreaga viață de muzică, îmi propusesem să nu dau colțu` pînă să îl văd pe Sir Paul în concert, lucru care s-a petrecut pe 3 decembrie 2018, la Cracovia. Îl ratasem în 2008, cînd cîntase la Kiev pe 14 iunie. Mi-a fost frică să traversez Ukraina doar eu cu ai mei, așa că am făcut zeci de invitații și am dat anunțuri sub toate formele, invitînd încă cinci suceveni să-mi umple microbuzul, așa cum se întîmplase la Rolling Stones, la Eric Clapton și la multe alte concerte din țară. La Kiev n-a vrut nimeni, evident de frică, iar eu nu am vrut să-mi risc familia. După 10 ani, aveam să mergem toți patru, fără nicio grijă, în Polonia, prin Ungaria și Slovacia. Văzusem pe DVD multe concerte cu Paul, iar cel de la inaugurarea stadionului New York City Field din 2009 de vreo 25-30 de ori, din moment ce îl prezint anual mai multor clase la opționalul ”Pop Culture” pe care îl predau la ”Ștefan cel Mare”. L-am văzut, așadar, la Tauron Arena, unde am fost peste 22.000 de spectatori în sală! Nu era în cea mai bună formă vocală, dar ce contează? Era El, era cel pe care îl veneram de mai bine de jumătate de secol! Am crezut atunci că i se apropie retragerea. După 3 ani și jumătate, pe 26 iunie 2022, avea să închidă Festivalul de la Glastonbury printr-un concert istoric, pe care l-am văzut live și l-am ascultat în căști, logîndu-mă la BBC, care deținea exclusivitatea. A cîntat fără fisură, ceea ce m-a liniștit pe termen lung: o să mai cînte mult și bine! Săptămîna trecută și-a anunțat turneul din America de Sud, de la toamnă. Să ne trăiești, Sir Paul! Și să ne (în)cînți în continuare!