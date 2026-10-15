Pompierii și ”pompieristicii”

După intervenția promptă a pompierilor din seara de 2 octombrie la incendiul de la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni a urmat intervenția pompieristică a autorităților. Bine, intervenția autorităților, care a însemnat o ședință, nu s-a produs la cîteva minute după izbucnirea incendiului, ca în cazul pompierilor, ci la cîteva zile după stingerea acestuia.

Prefectura a anunțat că ”la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, sub coordonarea prefectului Bogdan-George Păstrăv, a avut loc o întâlnire de lucru în cadrul căreia au fost analizate modul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență <Bucovina> al județului Suceava și colaborarea cu autoritățile administrației publice locale în gestionarea incendiului produs în seara zilei de vineri, 2 octombrie 2026, în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava”.

La întîlnirea la care au participat reprezentanții mai multor instituții ”au fost analizate aspectele privind intervenția echipajelor ISU Suceava și colaborarea cu autoritățile locale, precum și condițiile tehnice necesare pentru asigurarea unui răspuns operativ și eficient în cazul producerii unor situații de urgență pe raza municipiului Suceava. Un aspect important analizat a vizat funcționalitatea rețelei de hidranți stradali (…)”.

Dar de ce nu s-a făcut lucrul acesta pe timp de ”pace”? Dacă nu ar fi fost incendiul din Burdujeni s-ar mai fi verificat rețeaua de hidranți? Luînd acest aspect în discuție, autoritățile, de la vîrful lor, sugerează că n-au mers hidranții și că intervenția ar fi fost mai eficientă dacă aceștia ar fi funcționat. Fals. De ce au deplasat pompierii militari atîtea mașini cu apă și de ce au venit și pompierii civili cu astfel de mașini? Pentru a fi apă suficientă. Hidranții sînt folosiți mai la urmă, dacă este cazul, iar aceștia trebuie alimentați atunci, că doar nu stau tot timpul sub presiune. ”Pompieristicii” s-au băgat în seamă, mimînd grija față de cetățeni, dar n-au reușit decît să-i facă pe aceștia să-și pună semne de întrebare cu semnul exclamării în coadă vizavi de intervenția pompierilor.

Epidemia de grijă