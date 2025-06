Coloșii sînt și ei oameni…

În urmă cu vreo două săptămîni vă anunțam startul într-un turneu mamut de vreo cinci luni al unei echipe de giganți ai muzicii, condusă de inițiatorul proiectului (demarat în urmă cu 9 ani!), Willie Nelson, ajuns acum la 92 de ani, și avîndu-l drept partener pe Bob Dylan, care între timp, adică pe 24 mai, a împlinit și el o vîrstă: 84 de ani! Cu acest prilej, site-ul ”Best Classic Bands” îl sărbătorește pe enormul artist, reiterînd ideea că prin personalitatea sa, ”Dylan a schimbat nu doar muzica, ci ideea de artă, în general, și, de fapt, întreaga omenire”, sub titlul ”Bob Dylan: Still the Colossus”, ceea ce e doar un mare adevăr. Ca unul care s-a bucurat de ambele sale concerte de la București, îi doresc (și mie tot așa!) viață lungă, atîta cît să ajungem față în față și o a treia oară, și chiar mai mult decît atît…

Alt veteran, Billy Joel, care a împlinit tot luna trecută 76 de ani, tocmai ce anunțase revenirea pe scenă pe termen lung, planificîndu-și un turneu întins pe mai bine de un an, pînă în august 2026, cu cîte cel puțin (cam puțin!) două concerte în fiecare lună. Numai că pe 23 mai, fiica sa, Alex Ray, a anunțat că tatăl ei anulează toate concertele din cauza unor complicații apărute după operația din martie, diagnosticul pus acum fiind ”hidrocefalie cu presiune normală”, care totuși îi diminuează văzul, auzul și echilibrul. Sună rău.

Mult mai tînăra Beth Hart (numai 53!) pe care abia așteptam să o revăd la Brezoi, pe 26 iulie, anunță și ea probleme de sănătate care o împiedică să susțină toate concertele programate în turneul european din vara lui 2025. Inclusiv Brezoi, desigur. Poate e vina noastră, a celor deveniți dependenți de prezența ei acolo, cînd spunem că fără ea acest festival, oricum excepțional, nu mai are același farmec. Acum trei ani, deși mersesem special pentru ea, am devenit fan al fabuloaselor Larkin Poe. Totuși, fără Beth… (Foto: The Factory)