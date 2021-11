Ceremonia Rock ‘n’ Roll Hall of Fame

Există încă evenimente care traversează vremuri ostile cum sînt cele de azi și care reușesc să-și ducă la capăt misiunea de a ne resuscita speranța de bine, adică de normalitate. Unul din acestea este ceremonia anuală de admitere a unor nume noi în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, cu mențiunea că termenul de rock ‘n’ roll a devenit încă mai generos decît cele de blues sau de jazz, acoperind practic nenumărate direcții din muzică, de la techno pînă la rap sau pop d-ăsta de azi, care n-are absolut nici o legătură cu pop-ul de la începuturile sale, din anii ’60.

În acest context, cele cinci nume anunțate pentru ceremonia de acceptare din anul 2021, desfășurată pe 30 octombrie la Cleveland, Ohio, sînt și ele eterogene la extrem: Tina Turner, Foo Fighters, The Go-Go’s, JAY-Z, Carole King și Todd Rundgren, cu mențiunea că Tina Turner intră pentru a doua oară în Hall of Fame (prima dată împreună cu soțul ei, defunctul Ike Turner), la fel și Carole King și Dave Grohl (acesta intrînd acum cu Foo Fighters, după ce figurează acolo și cu Nirvana). Spectacolul de peste patru ore, zice revista Rolling Stone, a fost grandios, împănat cu nume de primă mărime ca Taylor Swift sau Christina Aguillera, unele neanunțate, precum Eminem, Dave Chappelle ori Jennifer Lopez, surpriza supremă constituind-o apariția lui Sir Paul McCartney care a ținut și un speech absolut emoționant în care a menționat că se simte „super-privilegiat că a putut fi prezent”. Mai mult, Paul a cîntat alături de Dave Grohl unul din hit-urile emblematice ale grupului The Beatles, „Get Back”. Comentariul cel mai elegant zicea că Paul a fost „puțin răgușit”. Adevărul, cumplitul adevăr, de care am luat la cunoștință personal, încă de acum 3 ani, cînd am fost să-l văd în concert la Cracovia, este că pe Paul McCartney îl lasă vocea în mod flagrant. Are deja tremoloul ăla de bătrînel care realmente este dureros pentru noi, cei care îl divinizăm. Începutul a fost chiar atunci, pe 3 decembrie 2018, iar de atunci vocea îi cedează progresiv. Păcat. Cumplit. Dramatic.