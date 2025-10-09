Ce băftos!

Săptămîna trecută, site-ul flashscore, care pe lîngă scoruri are și cele mai proaspete știri, adică în toiul evenimentului (dacă se înscrie vreun gol într-un meci important, instantaneu apar și imagini, și comentarii, încît te întrebi cu ce scule lucrează oamenii ăia) ești pus la curent cu fel de fel de amănunte absolut interesante, a publicat un comentariu sub titlul ”Mircea Lucescu nu se poate baza pe 9 tricolori înainte de meciurile cu Moldova și Austria”.

Prima reacție a mea (și presupun că și a oricărui alt iubitor de fotbal și de echipă națională) la citirea titlului a fost să mă sperii tare, fiindcă fraierul din mine, cot la cot cu celelalte milioane de fraieri români, continuă să spere, pînă dincolo de logică, în calificarea Naționalei la Mondialul de anul viitor, măcar în ideea că fără implicare emoțională, evenimentul își pierde din farmec. Apoi, mi-am luat inima în dinți și am început să citesc. Printre cei nouă figura și Mitriță. Ar rămîne doar opt, fiindcă pe Mitriță nu poți spune că Lucescu ”s-a bazat”, decît dacă ai un simț al miștoului foarte dezvoltat. Următorii, Niță și Pușcaș, cică n-au echipe. Păi, cum să te bazezi pe unii pe care nu-i vrea nimeni pe lume!? Vin apoi Drăguș (catastrofă absolută), Stanciu (cică accidentat – a jucat vreo 25 de minute în campionat, în Italia, e de tot hazul) și Șut, care oricum n-avea treaba pe acolo. În sfîrșit, Coman (care nu joacă nici la arăboi) plus Drăgușin și Mihăilă, cică refăcuți… dar nu tocmai! Citind lista cu toate panaramele astea, am început să sper din nou în calificare: păi, dacă scapă de ei, Lucescu e obligat să caute în locul lor fotbaliști. Băftos cum îl știm, n-ar fi de mirare să găsească vreo cîțiva băieți. Oricum, mai catastrofe ca Drăguș, Pușcaș ori Stanciu n-au cum să fie. Că nu se poate!