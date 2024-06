Brian Wilson, deraiatul genial

Săptămîna viitoare, pe 20 iunie, Brian Wilson va împlini 82 de ani. Din start, presupun că în mintea multor cititori se va naște întrebarea: cine naiba e Brian Wilson? Asta, deoarece în România, nici numele său și nici muzica grupului pe care l-a închegat, The Beach Boys, nu s-au bucurat de mare popularitate, deși produsul muzical era ușurel, lesne de fredonat, iar probleme ideologice nu ridică, astfel că nu se punea problema cenzurii. Trebuie spus că majoritatea hiturilor grupului Beach Boys îi au drept compozitori pe Brian Wilson și Mike Love, oarecum pe modelul The Beatles (Lennon – McCartney), cu mențiunea că la Beach Boys Wilson era în general autorul melodiei, iar Love al versurilor. Însuși guvernul american își dorea ca în SUA să apară un grup care să contrabalanseze popularitatea imensă pe care The Beatles o aveau acolo, așa că prin toate mijloacele posibile s-a încercat promovarea grupului The Beach Boys. S-a aplanat pînă și conflictul generat de un plagiat ordinar la care Wilson și Love s-au pretat: ”Surfin` USA”, marele lor hit, era pur și simplu o copie perfectă a clasicului „Sweet Little Sixteen” al lui Chuck Berry, care a făcut doar puțin scandal, în reeditările piesei apărînd totuși drept compozitor al acesteia! The Beach Boys au avut zeci de single-uri în Top 20 de la Billboard și multe albume urcate pe locul 1. Totuși, Brian Wilson a rămas puternic marcat de faptul că ei nu vor fi niciodată The Beatles! Astfel, la primul turneu al englezilor în SUA, în 1964, a făcut o primă cădere nervoasă, iar de atunci a ținut-o tot așa, cu nenumărate tratamente, internări, reveniri și alte căderi, pe fondul unui alcoolism sever care i-a marcat existența. Suferă de demență evolutivă, dar mai cîntă la unele evenimente. Va rămîne oricum în istoria muzicii americane cu cîteva mari hituri, ”Good Vibrations” fiind indiscutabil o capodoperă. Eu vă recomand ”Student Demonstration Time”, o bijuterie. (Foto: NBC News)