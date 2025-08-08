Brezoi, versiunea 2025 (I)

Festivalul de Blues de la Brezoi a ajuns în acest an la ediția a VII-a, crescînd de la un an la altul mai ceva ca voinicii din povești. Dovada este că, deși se înșiră pe cîte 6 zile, de marți pînă duminică, în fiecare din seri spațiul atribuit evenimentului, undeva la extremitatea orașului-comună Brezoi, a fost realmente arhiplin, doar la începutul fiecărei zile, între orele 16.30 și 18.00, putîndu-se alege locurile pentru restul evenimentului, care se încheia pe scena mare în jur de ora 02.00, însă continuînd cu jam session-uri în cortul dedicat acestora pînă spre ora 6 dimineața! Anul acesta s-a inventat și ”scena din pădure”, unde erau ”cîntările” de deschidere, între 16.30 și 18.00. Au fost, așadar, cîte 6 concerte, însumînd 9 ore și jumătate zilnic, timp de 6 zile. Sînt oameni care într-o viață întreagă au văzut nu mai mult de unu – două concerte, așa că nu e greu de înțeles ce efort fizic și mental înseamnă acest uluitor Festival.

Anul acesta, marea atracție (cu repetiție!, că și-a făcut un obicei din a fi prezentă acolo) Beth Hart a lipsit, confruntîndu-se cu probleme de sănătate majore. Pe ”ultima sută”, organizatorii au găsit soluția înlocuirii unicei Beth cu un grup care nu a scris și interpretat muzică, ci… istorie! E vorba de The Animals, din componența originală a grupului fiind prezent toboșarul John Steel, uluitor la cei 84 de ani ai săi…, și care, după concert, a bătut pînă pe la 6 dimineața și în jam session-ul din cort! Deh!, ca orice membru al Rock and Roll Hall of Fame.

Evenimentul de deschidere a fost o încîntare: Vali Răcilă și Raul Kusak ne-au topit efectiv și mi-au reînnoit gîndul că într-o lume normală ar fi fost miliardari și eroi naționali. Așa, însă, le rămîne să cînte pentru noi, mereu aceiași, care i-am iubi și dacă ar tăcea! (Foto: Pagina de Facebook Open Air Blues Festival Brezoi – Vâlcea)