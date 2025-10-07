MiHai USV! Hai cu preluarea

Primăria PSD Suceava SRL este capabilă doar de acțiuni propagandistice ieftine, dar este incapabilă să gestioneze unele obiective pe care le-a moștenit. De pildă, a concesionat ștrandul municipalității de la Ițcani, lucru care a condus la scumpirea puternică a biletelor de intrare. Acum vrea să paseze și patinoarul artificial, iar dacă îi va ieși, atunci și prețul biletelor de acolo va crește serios. În același timp, baza sportivă realizată la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, inaugurată astă primăvară în prezența președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, zace nefolosită și în prezent. Firma bistrițeană ”MIS Grup” lucrează într-un ritm susținut la sala polivalentă cu 5.000 de locuri din apropierea bazei sportive nefolosite, dar primarul PSD și viceprimarul PSD, cărora le-au murit lăudătorii și se laudă singuri cu bucuriile pe care le aduc ei sucevenilor, n-au fost în stare să facă un drum de acces și să tragă rețelele de utilități pînă acolo. E clar că Primăria PSD nu va fi capabilă să aibă grijă nici de ditamai sala polivalentă. La finele săptămînii trecute, președintele Senatului Universității ”Ștefan cel Mare”, profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa, fostul rector al USV, spunea că se dorește organizarea Campionatului European Universitar de handbal băieți în noua sală. Echipa universității este de trei ori campioană europeană și o dată vicecampioană. Săptămîna trecută, antrenorul echipei de handbal masculin de primă ligă CS Universitatea, Bogdan Șoldănescu, a fost numit selecționer al Naționalei României de tineret. Totodată, Vasile Boca, coordonatorul centrului de copii și juniori al CSU Suceava, a fost desemnat antrenor principal al Naționalei României de cadeți. Primăria PSD Suceava SRL, fiind incapabilă, ar trebui să încredințeze polivalenta cuiva care să știe să o administreze și să organizeze tot felul de evenimente, și nu doar sportive. Universitatea al cărei rector este Mihai Dimian a demonstrat, în atîtea rînduri, că se pricepe să facă lucrurile să meargă.