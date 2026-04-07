Festivalul Produselor de Post de Președinte al Consiliului Județean Suceava

De o vreme a început să scoată capul în lume primarul comunei Pojorâta, Ioan Bogdan Codreanu. De pildă, sîmbătă, 28 martie, domnul Codreanu a făcut parte din delegația PNL care a participat la Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, delegație condusă de președinta partidului, Angelica Fădor, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, și de deputatul Ioan Balan. Normal, am putea spune, fiindcă Ciocăneștiul, la fel ca Pojorâta, se află în zona de munte a județului, iar la munte o distanță de 20 de kilometri, să spunem, e ca și cum ar fi doi kilometri între două localități de șes. Cum ar veni, la Ciocănești, domnul Codreanu era cam ca la el acasă. Însă, poate surprinzătoare a fost prezența domnului Codreanu, a doua zi, la Festivalul Produselor Tradiționale de Post de la Adîncata, localitate condusă de liberalul Viorel Cucu. Poate că domnul Codreanu este o persoană credincioasă și postește, dar un borș de sfeclă și o tocăniță de hribi ar fi găsit el și la Pojorîta, și nu ar fi trebuit să bată 90 de kilometri pînă la Adîncata. Faptul că l-au scos în lume pe Ioan Bogdan Codreanu poate însemna că liberalii se gîndesc că primarul de la Pojorîta ar putea fi una dintre opțiuni pentru candidatura la președinția Consiliului Județean Suceava, la alegerile din 2028.