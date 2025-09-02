Uniunea Separați România

Deputatul Uniunii Salvați România – Filiala Suceava, Emanuel Ungureanu, fost deputat USR de Cluj și de Buzău, a fost unul dintre cei care au sărit în sprijinul oamenilor din Broșteni, care au fost și încă sînt afectați de inundațiile devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie. Totodată, Emanuel Ungureanu a fost corect și a avut cuvinte de apreciere la adresa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru implicarea acestuia în rezolvarea problemelor de acolo. Într-o postare a domnului Ungureanu se arată: ”Miracolele de la Broșteni! Am revenit a treia oară la Broșteni, și de această dată cu ajutor concret. Avem lista cu bunurile necesare pentru familia Murariu: Electrocasnice (aragaz, mașină de spălat, mobilier pentru bucătărie, living și dormitor). Mii de mulțumiri primăriei din Bogdănești pentru ajutorul acordat reconstrucției parterului casei familiei Murariu și da, l-am lăudat pe domnul Șoldan, chiar dacă este de la un partid cu care suntem în competiție și care a făcut mult rău României. Nu voi fi niciodată pesedist, nu înseamnă că nu voi aprecia faptele bune în folosul comunității înfăptuite de oameni de la alte partide decât USR. Vă amintesc că primul demnitar din guvernul României care a venit la Broșteni cu ajutor concret a fost ministra Mediului, Diana Buzoianu, colega mea extraordinară de la USR.

Oamenii normali la suflet vor să vadă politicieni care lucrează pentru binele comun”. De ce trebuia nepărat ca domnul Ungureanu să specifice faptul că domnul Șoldan face parte dintr-un partid pe care îl consideră toxic și a subliniat că el nu este și nu va fi pesedist? De teama fanilor săi pentru care există numai alb și negru, și pentru care PSD este în continuare Ciuma Roșie? Acum ar fi tare ca domnul Șoldan să laude implicarea domnului Ungureanu în cazul Broșteni, după care să spună repede că el nu este și nu va fi userist niciodată.

Domnul Ungureanu demonstrează că este un userist din cel născut, și nu făcut, un userist din aripa dură a partidului, aia care consideră că toți frumoșii, competenții și corecții sînt la USR, iar la celelalte partide, mai ales la PSD, s-au adunat toți urîții, incompetenții și bandiții. Măcar a recunoscut că există și excepții, nepunîndu-i chiar pe toți în aceeași oală sub care arde un foc potrivit la mic. Emanuel Ungureanu este unul dintre cei care contribuie la adîncirea șanțurilor existente în societatea românescă.