Multă simulare și puțină stimulare

Inspectoratul Școlar Județean Suceava va introduce în noul an de învățămînt trei noi simulări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională.

Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat: ”Este un proiect pilot și îi vom da drumul din acest an școlar începînd din luna noiembrie cu prima simulare, urmînd ca în ianuarie, respectiv martie, să facem celelalte două, dar le vom intercala cu simulările naționale”.

Simulările nu-s greu de făcut, cu stimulările e mai greu, pentru că astea costă. Costă să le oferi elevilor niște stimulente ca să nu abandoneze școala și, mai mult de-atît, să pună mîna pe carte, însă doar pentru a-și lăsa amprentele.

GeograFie și-așa