Suceava, Capitala Tineretului cu batic din România

Din campania de umanizare a primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, a făcut parte sărbătorirea a 200 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie din 2024 și pînă în prezent. Cum a ajuns primar, domnul Rîmbu a renunțat la premierea cuplurilor de aur, dar acum l-a apucat respectul pentru această categorie de cetățeni. Evenimentul a avut loc două zile la rînd, la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu toate că domnul Rîmbu nu prea este dus la biserică: nici la propriu, nici la figurat. Și dacă s-a pus bine cu pensionarii, Vasile Rîmbu trebuia să-i mîngîie un pic pe cap și pe cei tineri. În cadrul unei întîlniri cu reprezentanții unor ong-uri, care a avut loc la finele săptămînii trecute la Primărie, Vasile Rîmbu a anunțat că Suceava își va depune candidatura pentru a primi titlul de Capitala Tineretului din România 2028 (!!!???). Dacă ați terminat de rîs, haideți să continuăm. Suceava este orașul în care dacă, seara, pe o terasă se aude muzica un pic mai tare vine imediat Poliția Locală condusă de Ovidiu Doroftei, ”brațul armat” al lui Vasile Rîmbu, și-ți pune în vedere să faci ciocul mic dacă nu vrei să-i trimiți acasă mai devreme pe clienți. Suceava este orașul în care au fost desființate terase și au fost închise magazine non-stop. Suceava este orașul unde există două cluburi, care sînt deschise din cînd în cînd și cîteodată chiar mai rar. Suceava este cazarma în care nu există viață de noapte și nici măcar de seară. Probabil că Vasile Rîmbu, care a început să se pună bine și cu Biserica, se gîndește la tinerii de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei” și la tinerele cu batic, care la ora 21.00 sînt deja în pat, pregătite de somn. Sau probabil că Vasile Rîmbu se gîndește la persoanele de vîrsta a treia spre a patra, dar cu suflet mereu tînăr, și, evident, la îmbrobodirea electoratului cu tot felul de acțiuni de imagine.