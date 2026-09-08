ȘolDan, căpitan de plan

Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost pe teren și a anunțat că lucrările de asfaltare au început pe întreg tronsonul de aproximativ 11 kilometri al DN 15C de pe raza județului Suceava, între limita cu județul Neamț și intersecția cu DN 2, la Vadu Moldovei. Domnul Șoldan s-a lăudat că ”este un drum pe care nu s-au mai făcut reparații asfaltice din 2019, iar covor asfaltic nu a mai fost turnat de 14 ani. Tocmai din acest motiv am insistat, în discuțiile cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, să fie prioritizată această investiție”. În campania electorală din 2024, Gheorghe Șoldan îl critica aspru pe președintele PNL al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pentru că acesta spunea că a insistat pentru asfaltarea nu-știu-cărui drum național, fiindcă, zicea domnul Șoldan, asta nu este treaba unui președinte de consiliu județean. Aflat într-o campanie nebună de imagine, domnul Șoldan trimite aproape zilnic comunicate și fotografii de pe diferite șantiere din județ, unde merge însoțit de primarul localității respective. Gheorghe Șoldan nu face acum decît să îl copieze pe Gheorghe Flutur pentru supraexpunerea sa și pentru că se folosește de proiectele comunităților ca să-și întrețină propria imagine. Diferența este că Gheorghe Flutur făcea asta la o anumită vîrstă, cînd avea o anumită vechime în politică și administrație, iar Gheorghe Șoldan recurge la astfel de metode propagandistice din ”fragedă pruncie” politico-administrativă.