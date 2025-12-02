Ilie Bolojan a dat, dar a și luat din ce trebuia să fie dat, fie numele premierului de liberalii suceveni lăudat

PNL Suceava pare că aleargă după titlul de Penibilul Anului. PNL Suceava, care s-a umplut de penibil anul acesta din cap pînă în picioare cu atitudinea sa slugarnică față de PSD în Consiliul Local Suceava, sprijinind umil toate aberațiile care le trec prin cap primarului PSD și viceprimarului PSD, a mai comis una săptămîna trecută. Pentru că lăudătorii PNL or fi plecați la muncă în străinătate, liberalii suceveni s-au apucat să laude o mare realizare a Guvernului PNL, condus de farul călăuzitor de la Oradea: ”Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat, astăzi (27.11.2025 – n.r.), o hotărâre prin care județul Suceava și orașul Broșteni primesc un sprijin financiar pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din 27-28 iulie 2025. Hotărârea prevede suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu 32,71 milioane lei, din care: 17,88 milioane lei sunt alocați Consiliului Județean Suceava pentru lucrări de refacere a infrastructurii de pe raza orașului Broșteni; 14,83 milioane lei sunt alocați direct bugetului local al orașului Broșteni, pentru intervenții și reparații necesare. PNL rămâne un partener dedicat comunităților locale, cu soluții, cu responsabilitate și cu rezultate concrete. Liberalii își asumă responsabilitatea de a continua investițiile și dezvoltarea județului Suceava. Vom face întotdeauna tot ce este necesar pentru a sprijini localitățile aflate în dificultate, dar și pentru a susține proiectele de modernizare care aduc condiții mai bune de viață pentru toți sucevenii”. Bla-bla-bla. Textul propagandistic este însoțit de o fotografie realizată astă-vară, atunci cînd premierul PNL, Ilie Bolojan, a trecut pe la Broșteni pentru a-l bate pe umăr pe primarul PNL, Alexandru Hurjui, și pentru a-i promite rîul cu păstrăv, că doar nu-i putea promite marea cu sarea. Numai că liberalii suceveni ar fi trebuit să se ascundă pe sub birouri de rușine, și nu să se laude deșănțat cu ce a făcut șeful lor, fiindcă județul Suceava a solicitat Guvernului 81,86 de milioane de lei, din care a primit numai 32,71 de milioane