Festivalul de Ceartă Medievală ”Gheorghe cel Șoldan și Vasile cel Rîmbu”

Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” Suceava a ținut și anul acesta trei zile și trei nopți, ca în povești. Trei nopți cu tot cu noaptea de după parada cu făclii a domnițelor și cavalerilor din cele 37 de trupe din diferite țări, care au campat la Cetatea de Scaun a Sucevei. Au fost nu mai puțin de 200 de evenimente în care au fost implicate domnițele și cavalerii: spectacole de dansuri, spectacole cu foc și lasere, cai, pantomimă, școli de lupte, comedia dell’arte, teatru și concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, păsări de vînătoare, ateliere de gastronomie medievală, de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie și ateliere de magie.

Suceava este și locul unor lupte, uneori mai puțin cavalerești, care durează de zile și nopți bune. Este vorba despre luptele dintre cele două Palate: Palatul Administrativ, unde-și are sediul președintele Consiliului Județean Suceava, liderul PSD Suceava Gheorghe Șoldan, și Primăria Suceava, unde șef este Vasile Rîmbu, iar subșef pe post de ordonanță este Dan Ioan Cușnir. De luni bune, încă dinainte ca Vasile Rîmbu să fie suspendat din PSD, primarul și cu președintele Consiliului Județean se ceartă public și-și trimit vorbe de duh prin diferiți soli, ținînd blocate niște proiecte pe care le-ar fi putut rezolva împreună pe timp de pace. Domnițele și cavalerii au părăsit Suceava, iar noi rămînem cu cei doi răzeși care-și arată mușchii și armurile unul altuia, neînțelegîndu-se deloc, de parcă ar fi turci.