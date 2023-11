A lu` Dovic al XIV-lea? Nu. A lu` Lungu al VI-lea

În săptămînala conferință de presă a primarului PNL al Sucevei, Ion Lungu, acesta a spus că a fost făcut un sondaj de opinie care îl dă pe primul loc în preferințele electoratului, în perspectiva alegerilor de anul viitor, la mică distanță în fața celui de-al doilea clasat. Cam atît a spus domnul Lungu. Acum o să vă spunem noi mai multe. Sondajul a fost realizat de o firmă din Iași, care în ultimii peste 20 de ani a dovedit de fiecare dată că este cît se poate de serioasă. Sondajul la care au participat peste 1.000 de persoane a fost făcut față în față, și nu telefonic, ceea ce îi conferă un plus de veridicitate, mai ales că operatorii de teren au fost verificați. Ion Lungu are un pic peste 30% din preferințele electoratului, iar pe locul II, la un procent și un pic în spatele primarului aflat în funcție din 2004, se situează candidatul PSD, Vasile Rîmbu. Din partea PMP a fost ”măsurat” Marian Andronache, care se află pe locul III, la mare distanță de ocupanții primelor două locuri. Pe de altă parte, în timp ce Ion Lungu are vreo două procente peste PNL, Vasile Rîmbu are cam tot vreo două procente sub partidul său, sub PSD. Și am mai aflat că a fost ”măsurat” și viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi. Cei intervievați au fost întrebați cu cine ar vota la primărie din partea PNL, cu Ion Lungu sau cu Lucian Harșovschi, iar competiția a fost cîștigată, însă nu la o diferență de speriat, de primar cu 50 și un pic la sută la 40 și un pic la sută. Ceea ce nu a sesizat multă lume este că din 2020 încoace este pentru prima dată cînd Ion Lungu recunoaște public că își dorește să candideze pentru cel de-al șaselea mandat, din moment ce domnia sa a comandat sondajul și tot domnia sa a anunțat rezultatele acestuia. În cazul în care va candida și va cîștiga, Ion Lungu ar putea deveni cel mai longeviv primar al Sucevei, peste recordmenul Franz Cavaler des Loges, care a fost primar 23 de ani.