Will (Smith), o lucrare unică

Luna decembrie va aduce în librăriile din România cea mai așteptată carte a acestui an: WILL – biografia faimosului actor american Will Smith, scrisă de acesta împreună cu celebrul autor Mark Manson.

Volumul WILL este publicat de editura Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, la doar o lună de la lansarea internațională. Cartea va apărea în condiții grafice deosebite – hardcover și insert de 32 de pagini cu fotografii din arhiva personală a starului hollywoodian – și este, cu siguranță, cadoul perfect pentru Sărbătorile de iarnă. WILL de Will Smith & Mark Manson este deja disponibilă pentru precomandă și va ajunge în toate librăriile din București și din țară după 13 decembrie 2021.

Una dintre forțele cele mai dinamice din divertismentul contemporan, recunoscută la nivel global, își povestește viața într-o carte deopotrivă curajoasă și motivantă, care îi urmărește parcursul de învățare pînă în punctul alinierii perfecte a succesului exterior, fericirii interioare și conexiunii umane. WILL spune povestea necenzurată a uneia dintre cele mai uimitoare evoluții în lumea muzicii și filmului.

Transformarea lui Will Smith dintr-un puști din West Philadelphia într-unul din cele mai mari staruri rap ale epocii sale, iar mai apoi într-unul din cele mai mari staruri din istoria Hollywood, e cu adevărat una de proporții epice – dar e numai jumătate din poveste. Will Smith a crezut, pe bună dreptate, că a cîștigat jocul vieții: nu numai succesul său nemaiauzit, ci și faptul că întreaga lui familie activa la vîrful industriei divertismentului. Doar că, pentru cei din jurul său, lucrurile nu au fost întocmai așa: ei s-au simțit a fi mai mult niște actori în circul lui – un loc de muncă fără pauze, pentru care de fapt nu erau pregătiți. S-a dovedit că educația lui Will Smith nu era nici pe departe încheiată.

Această carte de memorii este produsul unei călătorii profunde a descoperirii de sine, o confruntare cu tot ceea ce poate voința să împlinească și, în egală măsură, cu acele lucruri pe care voința singură nu le poate împlini. Scrisă cu ajutorul lui Mark Manson, autorul bestsellerului Arta subtilă a nepăsării, cu vînzări de milioane de exemplare, WILL este povestea felului în care un om reușește să-și stăpînească propriile emoții, scrisă ca să-i ajute pe cei care caută să realizeze același lucru.

Doar cîțiva dintre noi vom cunoaște vreodată presiunea interpretării pe cele mai mari scene ale lumii, pentru cele mai mari mize, însă cu toții putem înțelege că uneori e nevoie să renunțăm la carburantul care ne-a adus pînă într-un punct al evoluției personale, dacă vrem să ne continuăm călătoria. Combinația dintre o perspectivă înțeleaptă asupra valorilor universale și o poveste de viață extraordinar de amuzantă, poate chiar uluitoare, face ca WILL să fie, la fel ca autorul său, o lucrare unică.

Will Smith este actor, producător și muzician, de două ori nominalizat la Premiile Academiei Americane de Film și cîștigător al premiilor Grammy și NAACP, cu o carieră diversă ce cuprinde filme, seriale de televiziune și albume multiplu cîștigătoare ale discului de platină. Este deținătorul a numeroase recorduri de vînzări, printre care recordul pentru cele mai multe filme consecutive (opt) cu încasări de peste 100 de milioane de dolari. El și soția lui au înființat Will & Jada Smith Family Foundation, cu scopul îmbunătățirii calității vieții prin asigurarea resurselor esențiale pentru accelerarea inițiativelor, care se concentrează asupra dezvoltării individuale și colective în domenii precum educația, emanciparea socială, sănătate, bunăstare și sustenabilitate.

Mark Manson este autorul bestsellerurilor New York Times – Arta subtilă a disperării și Arta subtilă a nepăsării. Cărțile lui Manson au fost traduse în peste cincizeci de limbi, acumulînd vînzări de peste douăsprezece de milioane de exemplare în toată lumea. Manson coordonează una dintre cele mai mari platforme online dedicate dezvoltării personale, markmanson.net, avînd peste două milioane de cititori lunar și peste jumătate de milion de abonați.

