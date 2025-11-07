URGENȚA RAPIDĂ a PLĂȚILOR PLĂTITE

Vă mărturisesc cu oarecare strîngere de inimă că în ultima perioadă nu am avut condiții tocmai optime pentru a mă ocupa atît cît mi-aș fi dorit de această rubrică. Acolo unde am ajuns pentru o vreme, în Delta Dunării, ori nu aveam cu ce (sau pe ce!) să notez enormitățile debitate de ”clienții” rubricii, ori televizorul făcea ghidușii cînd ți-era lumea mai dragă (am pierdut și de două ori cîte o repriză de Champions` League), ori era țuica prea bună pentru a nu-i acorda ceva mai multă atenție decît lui Victor Vreme sau Marinei Cioacă, de fapt întregii RTV! La revenirea acasă, prima care mi-a ieșit în ecran a fost chiar distinsa antemenționată, care pe 28 octombrie, la ora 14.17, ne-a anunțat, cît poate ea de suav, că ”premierul Bolojan trebuie să rezolve de urgență, dar și foarte rapid…”. La o analiză sumară, reiese aproape de la sine că pentru domnișoara Marina Cioacă, limba română nu include la capitolul ”sinonime” și cele două cuvinte, URGENT și RAPID. În capul domniei sale, parcă ar exista totuși un fel de complementaritate contextuală, adică dacă e posibil ”de urgență, dar și foarte rapid”, în anume situații ar merge și ”de urgență, dar mai încetișor”.

După o singură zi, pe 29 octombrie, la ora 00.27, și tot la RTV, o voce din off ne anunța în legătură cu plata pensiilor pe luna noiembrie că ”plățile vor începe să fie plătite”, ceea ce nu m-a surprins SURPRINZĂTOR, mai ales că am săpat și eu niște SĂPĂTURI în urma cărora am concluzionat CONCLUZIA că banii se vor vira neîntîrziat și fără întîrziere.

Desertul de azi e un nou acord ”specialitatea casei” la RTV: acela în Genitiv-Dativ, spaima reporterilor și redactorilor de acolo, pe care postul respectiv ni l-a furnizat pe 30 octombrie la ora 23.49, în reportajul care vorbea despre o spargere în Franța la un ”LABORATOR de PRELUCRARE AL AURULUI”. Din construcția asta, rezultă fără dubiu că habar n-avem ce se prelucra acolo, dar că laboratorul era proprietatea… AURULUI!